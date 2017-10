Trápení Vítkovic trvá, vítězná Olomouc oslavovala Knotka

Teď mám penaltový rekord, jásal Knotek Že rozhodne nájezdy v osmé sérii zrovna Jan Knotek, by čekal málokdo. Ani on samotný. „Měl jsem problém dát jeden nájezd, dneska jsem byl stoprocentní, to je rekord,“ zubil se olomoucký centr první formace, jehož na technické kudrlinky moc neužije. Ale proměnil jako jediný z týmu penaltu, dokonce dvakrát, navázal na trefu ze základní hrací doby a měl na cenném vítězství 4:3 z ledu Vítkovic zásadní podíl. Ve dvanácti kolech nejproduktivnější kohout nasbíral už čtyři góly a pět asistencí. V nájezdech jste překvapil.

Jak říkám: Je to můj rekord. Berete body dva, nebo vás štve, že to stále není za tři?

Naše klasika, nejsme schopni to urvat do tří bodů, vždycky nám tam něco spadne. V první třetině jste ale mohli být rádi, že Vítkovice proměnily jedinou střelu ze sedmnácti.

To bylo tristní, nebyli jsme pořádně v zápase, bylo to hrozné. Jen výborný brankář Branislav Konrád vás udržel ve hře, že?

Jasně, tam to smrdělo, jeli i sami na bránu, Braňo nás podržel, zůstali jsme v zápase. A pak jste dali tři góly za 88 vteřin. Co to?

Jo, stává se to, člověk na chvíli poleví a může se mu to vymstít. Zaplaťpánbu jsme šli do druhé třetiny do dvojnásobné přesilovky, kterou se nám povedlo využít a to nás nakoplo, potom tam rychle spadly ještě dva góly. Probrali jste o pauze, jak dvojnásobnou přesilovku sehrajete?

Ne, museli jsme si důrazněji říct, že takhle dál hrát nemůžeme, protože první třetina byla šílená. Jen jsme si v rychlosti řekli, jak zavezeme puk do pásma a pak pálíme na bránu. Vyšlo to.