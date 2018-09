Nádherný pocit, přiznal olomoucký obránce Galvas po vítězném gólu

Rozhodl jste se vzít zápas na sebe, když jste se rozjel do brejku s Jerglem?

Jezdil jsem tam i v první třetině, ale bohužel se to ke mně neodrazilo. V závěru už jsem moc nechtěl útok podporovat, protože to bylo tři minuty před koncem 0:0. Jel jsem tam tak na půl plynu a spíš jsem si myslel, že to Aleš zakončí. Ale dal mi to, jen jsem to vypálil přes beka, myslím, že Bartejs nic neviděl, naštěstí to tam spadlo.

Mířil jste?

Viděl jsem mezírku mezi bránícím hráčem, kudy by to mohl Bartejs nevidět, kdyby se mi podařilo střelu za něj zakrýt. Zrovna to tak vyšlo, takže ani nevím, kam to spadlo.

Bylo stresující, že jste se tak dlouho nemohli prosadit?

Není to příjemné. V 1. třetině jsme měli obrovské šance, které jsme měli využít. Ale nervy jsem měl spíš, jak jsme vedli 1:0, abychom to dotáhli do vítězného konce.

V čem byly silné Vítkovice?

Vždycky přijedou a dobře brání, blokují střely a není lehké vyslat puky na bránu. Ale jsem rád, že jsme to zvládli proti minulému roku, kdy jsme prohráli 0:1. Teď jsme jim to vrátili.

Přesto, nečekali jste, že budou aktivnější?

Pomohlo, že jsme na ně dobře vlétli v první třetině. Pak se jim jeden bek zranil, takže hráli na pět beků a měli toho plné zuby. Snažili jsme se je napadat a tou naší aktivitou to vyšlo. Měli ojedinělé výpady, ale ty naštěstí Braňo zlikvidoval.

Trenéři na vás tuto sezonu chtějí více sázet, vracíte jim to?

Jsem obrovsky rád, že mě tam dávají i na přesilovky. Sice nám tenhle zápas moc nevycházely, ale to se stane. Jsem rád za šanci, a proto jsem tu i zůstal. Když mám důvěru, cítím se mnohem lépe.

Po pěti kolech máte deset bodů. Dobrý start?

Vždycky to může být lepší. Deset bodů je slušný start, ale teď nás čeká těžký soupeř Litvínov, takže musíme zkusit vyhrát i tam.