Olomouc bušila, až Bartošák padl. Kouč: Chlapci zasluhují absolutorium

Pravda však je, že za vychytanou nulou olomoucké jedničky bylo jen 19 střel Vítkovic. „My jsme hráli, oni bránili. Pro mě těžký zápas hlavně na hlavu. Většinou jsem se díval, jak se hraje na druhé straně,“ přiznal Branislav Konrád.

Byl to souboj s Vítkovicemi, jakých už kohouti zažili mnoho, kdy marně buší do vynikajícího brankáře Patrika Bartošáka. Jeho kouzlo zlomil až v 57. minutě Jakub Galvas, když svou střelu schoval za obránce. „Byl bych raději, kdyby gól padl dřív. Ale tři body jsou a o to víc nás to těší, protože by bylo nespravedlivé, když bychom je nezískali,“ míní Konrád.

Mora do zápasu vstoupila velkým náporem, už ve druhé minutě vypadl Bartošákovi puk a Kolouch ho zblízka nedokázal dorazit za čáru. Jak minuty ubíhaly, tlak domácích příliš nepolevoval. „Měli jsme výborný pohyb a vypracovávali jsme si spoustu střeleckých příležitostí,“ všiml si Moták.

Vítkovice odpovídaly z rychlých brejků a párkrát domácím pomohly tyče, jako při ráně Zdráhala v 6. minutě. „Pánbůh zaplať za ty tyčky, že se to odrazilo ven. To bych se asi zbláznil,“ usmíval se Konrád. A obavy přiznal i při závarech na konci. „Když nás tam zavřeli, tak jsem se necítil nejlépe, byl jsem zpocený strachy, aby někdo nevystřelil. Když brankář není v tempu, není to bůhvíco. Ale naštěstí ještě není zima. Kdyby byla ta naše pověstná zima, bylo by to o mnoho horší,“ tuší.

I se všemi problémy si Konrád připsal první vychytanou nulu v sezoně a má úspěšnost 96,2 %. Lepší o setinky je jen Bartošák. „Nuly vůbec neřeším, spíš se dívám na vítězství, ta jsou nejdůležitější. Ale každého gólmana nula potěší, nebudeme si lhát,“ usmíval se slovenský kliďas.

Byl to fyzický hokej s množstvím střetů, přesný rukopis kohoutů, a Vítkovice se snažily držet krok, výsledkem jsou tři zranění hráči. „Posíláme Jana Káňu na rentgen, pak budeme moudřejší,“ hlásil Moták. Na straně hostů opouštěl led vleže na nosítkách Peter Trška, nedohrál ani Rostislav Olesz. Všichni po střetech u mantinelu. „Přišli jsme o dva hráče. Jak to s nimi vypadá, se dozvíme později,“ komentoval lakonicky vítkovický trenér Pavel Trnka.

Výhrou se Olomouc vyhoupla na slušivé třetí místo a deset bodů po pěti kolech hovoří o dobrém vstupu do soutěže. „Jednička na začátku není špatná, to je pro nás výborné, ale musíme pracovat dál,“ odmítá se ohlížet Moták.