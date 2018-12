Směna olomouckého šerifa Ondruška: góly a bitka místo oslavy

Ve škole dostal Handl volno. Nejlepší premiéra, jásal Moravské derby, které vyhrála Olomouc doma nad Zlínem 2:1, nabídlo nejen vypjaté momenty a krásné góly, ale také jednu premiéru. V dresu kohoutů si ji odbyl teprve šestnáctiletý Tobiáš Handl. „Bude to těžký?“ zeptal se nervózně na začátku rozhovoru. O chvilku později se už 194 centimetrů vysoký útočník rozpovídal. „První pocity jsou dobré, nechal jsem na ledě všechno. Lepší premiéru jsem mít nemohl.“ Čekal jste, že nastoupíte a hned ve druhém útoku?

Nečekal. Upřímně jsem si myslel, že budu hrát ve čtvrté formaci, ale nakonec pan trenér Tomajko rozhodl, že začnu hrát ve druhé. Nastoupil jste ve formaci s Janem Knotkem a Davidem Ostřížkem. Jak vám to sedělo?

Skvěle, myslím, že mi to vedle nich sedělo. Pomohlo mi, že si mě vzali pod křídla i v kabině. Co vám řekli před utkáním?

Hlavně ať hraji svoji hru a nejsem nervózní. To stejné jsem slyšel i od trenérů. Zápas byl vypjatý, neměl jste obavy, že taky jednu chytnete?

No, říkal jsem si, ať hlavně něco nepokazím a ať vyhrajeme, to je nejdůležitější. Kdy jste se dozvěděl, že zasáhnete do utkání?

Ve čtvrtek, když jsme měli ranní trénink. Když jsem to poprvé uslyšel, tak jsem nevěděl, co říct. Jak vnímali váš start spoluhráči z juniorky?

Přáli mi, ať se daří, vůbec mě nepopichovali. Ale jak to vnímali, to vůbec netuším, dlouho jsem je neviděl. Musel jste dostat ve škole volno?

Měl jsem volno, s týmem jsem absolvoval celý den. Byl jsem i na ranním tréninku i na společném obědě.