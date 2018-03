HOKEJ ONLINE: Třinec snižuje v Pardubicích na 1:2. Trefil se Adamský

Přitvrdit.

Pardubice razí pro šesté semifinále jasný plán.

„V různých rozhovorech čtu, jak hrajeme do těla, ale teď to z našeho týmu nedělal nikdo. To, co jsme v Třinci předvedli, nebylo hodné zápasu play off. Musíme přidat v agresivitě, bylo to měkké,“ tvrdil po pátém duelu obránce Marek Trončinský.

Třinec po poslední výhře vede 3:2 na zápasy a v pátek má první mečbol.

Nehodlá jej promarnit, z jeho kabiny zní i očekávané řeči o útoku na mistrovský titul. „Chtěl bych ho. Snad se konečně všechno sejde,“ tvrdí bek Vladimír Roth, který v rozhovoru pro iDNES.cz mluví mimo jiné o tom, jak se naučil přijímat roli tahouna a lídra.