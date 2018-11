Nekončící skandály z NHL: hokejisté Ottawy se tentokrát vysmívali kouči

To vše vyplývá z tajné nahrávky, kterou pořídil řidič Uberu, jenž vezl sedm borců Ottawy na konci října ve Phoenixu. Ta se pak objevila na YouTube a Twitteru - údajně kvůli tomu, že hokejisté nedali řidiči spropitné. A vůbec nepůsobila lichotivě.

Hokejisté ve velké dodávce kritizují asistenta trenéra Martina Raymonda. „Je jediným koučem v historii NHL, který je v jednom kalendářním roce zodpovědný za nejhorší přesilovky i oslabení,“ pravil ve videu známý útočník Matt Duchene.

Raymond totiž měl na starosti nejprve jednu nestandardní herní situaci, posléze druhou a v obou případech byla Ottawa podle statistik hodně špatná.

Reakce? Pochopitelně pobavení ostatních členů posádky. „Všimli jste si, že když pouští video, tak jenom komentuje to, co se v něm odehrává. Vůbec nic to člověku nedá,“ odpovídá obránce Chris Wideman.

„Navíc jsme ve hře nikdy nic nezměnili. Proč teda ty schůzky vůbec máme? Už tak tři týdny jsem nedával pozor,“ pokračuje Duchene. A mladý bek Thomas Chabot přidá: „Nesnáším, jak nás zkouší. Příště se na něco zeptejte a on vás pochválí, že to je dobrá otázka.“

Ne, tady nemůže být řeč o dobré atmosféře uvnitř týmu. Ottawa se trápila v minulé sezoně a nedaří se jí ani tentokrát, byť po zveřejnění soukromé konverzace přišlo jasné vítězství 7:3 nad New Jersey.

Klub sice vydal oficiální vyjádření hráčů i hlavního kouče Gueye Bouchera, kteří se společně snažili uklidnit situaci, ovšem je jasné, že video jako důkaz působí mnohem věrohodněji. Hokejisty navíc spíš (a oprávněně) štvalo, že vyšla na povrch jejich soukromá konverzace, kterou řidič Uberu nahrával bez jejich vědomí.

Na tento fakt ostatně reagoval samotný Uber, jenž odsoudil jednání řidiče a uvedl, že intenzivně pracuje na vyšetřování, jak ke všemu došlo.

Je otázkou, jak skandál zapůsobí v celkově rozjitřené atmosféře, kdy klub musel nedávno řešit i sexuální peripetie jednoho ze svých funkcionářů a především měl za sebou nepříjemný spor mezi partnerkami dvou největších hvězd - obránce Erika Karlssona a útočníka Mikea Hoffmana (oba už hrají jinde).

Do toho vedení Senators dlouhodobě trápí nižší návštěvnost, což je v Kanadě paradox, a také spekulace, že by se kvůli tomu mohl stěhovat. Kam? Nejvážnějším zájemcem, jenž by následoval úspěšný projekt v Las Vegas, je aktuálně Seattle. A podle všeho má také největší šanci uspět.

Daleko větší než Quebec, jenž už roky touží po návratu NHL do města, odkud se v roce 1995 přestěhovala do Colorada.