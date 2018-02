Pardubický neúspěch v Jihlavě: výpadky v koncentraci a v disciplíně

Což je ve finále mělo dohnat - dvě ze tří proměněných početních výhod domácí jihlavské Dukly totiž přišly v době, kdy se rozhodovalo o dělbě bodů. V prvním případě jihlavský Skořepa Východočechy připravil o výhru v základní hrací době, ve druhém Radek Hubáček o možný zisk dvou bodů v prodloužení. Dynamo nakonec odjíždělo pouze s jedním.

„Z našeho pohledu je to velká škoda, protože jsme měli velikou naději na zisk tří bodů. Ve třetí třetině jsme však měli výpadky v koncentraci a v disciplíně. Čelili jsme sérii přesilovek, ve kterých Dukla otočila utkání ve svůj prospěch,“ uvedl po zápase pro klubový web Pardubic Pavel Marek, asistent trenéra. Podle nejproduktivnějšího extraligového zadáka Marka Trončinského Dynamo na Horáckém zimním stadionu nesehrálo špatnou partii.

„Ale příliš často jsme seděli na trestné - já dvakrát, Rosťa Marosz taky. Byli jsme nešikovní s hokejkou, podražení v útočném pásmu... Je to moc. Nemůžeme být takhle vylučovaní, ztratili jsme tím zápas,“ uvědomoval si.

Energii týmu svým pobytem na „lavici hanby“ nicméně nebral jen on s Maroszem, byť Maroszovo vyloučení na 2+2 minuty za zranění domácího Straky holí v obličeji bylo pro konečné skóre zcela zásadní. Sypat si popel na hlavu by měli i mnozí jejich spoluhráči: obránce Wishart plus křídelníci Beran, Svoboda, Petr Sýkora a také Bojko, jenž svým nedovoleným zákrokem Dynamo pohřbil v nastavení.

„Ve druhé třetině měla naše pětka dát v přesilovce gól. Měli jsme tam hodně střel, ale gólman (jihlavský Josef Kořenář) je asi viděl. Měli jsme utéct na 3:1, bylo by to klidnější. Když pak hrajete poslední čtyři minuty v oslabení a ještě se to přenáší do prodloužení, je to těžké ubránit,“ konstatoval Trončinský.

Dynamu se to nepovedlo, což znamenalo vůbec první letošní selhání proti barážovému soku z loňské sezony a promarněnou možnost vrátit se na příčku pro předkolo.

Záplava (většinou zbytečných) trestů z Jihlavy je však kromě jiného užitečným varováním před pátečním duelem s první plzeňskou Škodou (od 18 hodin v Tipsport areně). Pokud by totiž pardubičtí hráči dleli tak často na trestné, hrozilo by, že je ve formě hrající protivník zostudí klidně dvouciferným přídělem, jako se mu to povedlo v prvním vzájemném střetnutí z 24. září. Tehdy Plzeň doma zvítězila 10:2..