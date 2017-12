Tolik přečíslení nemůžeme soupeři dovolit, říká pardubický Kacetl

Třeba je sám vyjevený z toho, co se v jeho zorném poli v zápasech najednou děje. V listopadu, poté co se vrátil do pozice pardubické gólmanské jedničky, Ondřej Kacetl v žádném utkání neinkasoval víc než tři branky a nejhorším výsledkem Dynama byly porážky 2:3 v Třinci na nájezdy a v Olomouci v prodloužení. Jenže prosinec začal jako menší noční můra - Pardubice podlehly doma Spartě i venku Zlínu a objektivně vzato, body si za předvedenou hru rozhodně nezasloužily.

A tak 27letý Kacetl po neúspěchu ve Zlíně mluvil (nikoli překvapivě) v zásadě stejně jako asistent trenéra Pavel Marek nebo kanonýr Petr Sýkora, když zdůrazňoval, že se Dynamo musí vrátit k výkonům z uplynulých týdnů. Tehdy dokázalo zvítězit na ledě brněnské Komety a v Tipsport areně s přehledem pokořit Liberec či Litvínov.

„To jsme hráli v pěti dopředu i v pěti dozadu, dobře jsme si to hlídali. Soupeř nenajížděl do přečíslení, my sami jsme se tlačili před bránu, clonili jsme brankáři soupeře a hráli jsme jako tým. Tohle mi nyní v naší hře trochu chybí,“ uvedl Kacetl pro klubový web HC Dynamo.

Přebírání hráčů nyní povážlivě hapruje, čistění předbrankového prostoru, aby Kacetl neměl omezený výhled, jakbysmet. Vytratila se obětavost, jež je pro celek ze suterénu extraligy naprostou nutností. Tam nejde hrát „na krásu“.

„Už v pátečním utkání se Spartou to nebylo ono a ve Zlíně se to nezlepšilo. Je to škoda,“ povzdechl si Kacetl.

Dva góly dostal po tečích. „Zlínští se cpali před bránu, nahazovali na ni puky a snažili se jim ještě měnit směr a dorážet. Hodně mi stínili a dostávali mě pod tlak. Bylo to nepříjemné. Celkově v zápase měli spoustu brejků tři na dva a dva na jednoho. To si nemůžeme dovolit,“ konstatoval gólman.

Na konci prostřední periody nepříznivě se vyvíjejícího zápasu na něj dolehla frustrace, když sekl Berana Fořta a vyfasoval za to dvouminutový trest.

„Po jedné ze situací byl do mě v brankovišti zapletený hráč. Jak skončila třetina, tak jsem ho pustil a cítil jsem, že mě kopl z boku. On pak tvrdil, že jen vytahoval nohu. Já to neviděl, protože jsem se soustředil na puk, ale cítil jsem, že mě něco trefilo. Vypěnil jsem a lehce jsem se po něm ohnal,“ vysvětloval Kacetl.

V pátek od 18 hodin by Dynamo mělo proti Chomutovu zabrat. Soupeř na ně totiž ztrácí pouhé tři body a navrch má jeden duel k dobru, takže by Kacetla a spol. snadno mohl poslat v tabulce pod sebe.