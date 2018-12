Pardubický jubilant Sýkora před Spartou: Děláme vše, aby se to otočilo

„Nějak to splynulo s Vánocemi,“ líčil zkušený borec pro web klubu. „Měli jsme jen den volna, jinak se hrálo nebo trénovalo. Tak dva nebo tři by přes svátky byly lepší. Ale tak je to vždycky,“ řekl Sýkora.

V hokeji už zažil ledasco, z těch horších věcí i nervydrásající baráž v předloňské sezoně. Letos se Dynamo do prolínací soutěže řítí znovu; prohrálo již třináctkrát v řadě a na příčku znamenající záchranu mu aktuálně schází patnáct bodů, tedy pět tříbodových vítězství.

Sparta se vrací na domácí led. Pomůže to? Naposledy 25. listopadu nastoupili hokejisté Sparty v extralize před vlastními fanoušky. Pak už je do ní nepustil našlapaný prosincový program v domovské 02 areně, kde se střídali umělci s tenisty, motorkáři, parkurovými jezdci či boxery. Tvrdé údery mezi provazy tam padly ještě ve čtvrtek, v pátek už se ale půjde v Praze na hokej. Sparta po dlouhém domácím půstu přivítá od 18.30 hodin Pardubice a nutně potřebuje zabrat. Po mizerných výsledcích se totiž propadla mimo pozice zaručující postup do play off. „Poslední dva zápasy bojujeme s produktivitou. Postavení v tabulce není takové, jaké bychom chtěli. Je to výsledek naší personální situace. Vrací se nám do sestavy zranění hráči, ale bude ještě trvat, než se dostanou do formy. Věřím, že se semkneme a posuneme se tam, kam patříme,“ řekl kouč Sparty Uwe Krupp. Pomoci odrazit se k lepším výsledkům má i kanadský útočník Blair Jones, čerstvá posila týmu se zkušenostmi z NHL. „Je to důrazný pravák, jenž může hrát na pozici centra i křídla,“ uvedl sportovní manažer Michal Broš. Hned v neděli pak Sparta znovu doma hostí Mladou Boleslav.

„Není to nic příjemného, ale snažíme se dělat všechno pro to, aby se to otočilo: makat, bojovat. Nic jiného nám nezbývá. Pořád je před námi hodně zápasů,“ podotkl Sýkora. Přesněji 23, středeční s Litvínovem, v němž Dynamo podlehlo 2:3, byl v pořadí 29. v základní části.

„Rozhodla první třetina, v ní jsme dostali tři góly,“ ohlížel se Sýkora za dalším nepovedeným kláním. „Když mančaft 0:3 prohrává, hraje se blbě. Chtěli jsme to pak zvrátit, bylo to vidět. Škoda jen, že jsme to nedotáhli, protože takový zápas by nás pak určitě mohl nakopnout,“ přemítal.

Minely, jichž se hráči Dynama v inkriminované úvodní pasáži dopustili, prý nebylo třeba o pauze v kabině nějak sáhodlouze rozebírat.

„Vysvětlili jsme si je, věděli jsme, že je před námi ještě 40 minut a že se s tím dá něco udělat. Mrzí mě, že jsme nevyrovnali,“ řekl.

V pátek od 18.30 Sýkora s týmem nastoupí v Praze na Spartě. „Musíme jet a bojovat dál,“ burcoval.