Jak čelit Plzni? Musíme hrát v pohybu, ví pardubický kouč Holaň

Je to neskutečná palebná síla, která boří hradby jednoho soka za druhým. Plzeňská Škoda, lídr hokejové extraligy, nenajde v ofenzivě sobě rovného.

Pár čísel. Její hráči stihli za 46 kol nastřílet už 153 gólů, což činí průměr 3,33 na utkání. Pro srovnání: pardubické Dynamo dalo v 45 zápasech pouze 111 branek (průměr 2,47). Přesilovky mají Západočeši opět nejlepší, s úspěšností využití 20,2 % (Pardubice 15,2 %). A v kanadském bodování figurují hned na čele plzeňští Milan Gulaš a Tomáš Mertl, přičemž do top 20 soutěže se vejdou ještě 15. David Stach a 18. Miroslav Indrák.

Naproti tomu z Dynama tam nalezneme jen dva borce. Prvním z nich je na 14. příčce zadák Marek Trončinský, jenže u něj je otázka, zda v dnešním střetnutí proti Plzni vůbec nastoupí (má problémy s patou). Druhým pak celkově 19. pardubický kapitán Tomáš Rolinek...

Pro Dynamo tenhle sumář nevyznívá právě optimisticky, ovšem pravda je, že Plzeň po dvou jasných porážkách z první poloviny základní části (2:10 a 0:4) minule venku dokázalo přemoci, byť až na nájezdy (3:2). A ani teď, kdy se Pardubičtí ukážou před vlastními fanoušky v Tipsport areně, nemíní předem mávat bílým praporem. Není důvod.

„Je třeba být nachystaní na každého soupeře na sto procent a musí nám být jedno, zda je první, nebo poslední,“ řekl Miloš Holaň, trenér v tabulce aktuálně osmého Dynama. „Utkání s Plzní beru jako výjimečný zápas. Přijede k nám vedoucí tým, který je celou sezonu na špici a má velikou sílu ve všech směrech. Pro nás se jedná o další zkoušku a výzvu,“ doplnil.

Diváci by se určitě neměli nudit. „Očekávám zápas hraný nadoraz. Plzeň chce jít do play-off z prvního místa, bude chtít zvítězit i u nás. Ale my hrajeme o účast v play-off, o všechno. Nesmíme se dívat na to, kdo proti nám stojí, ale na to, že jej potřebujeme porazit,“ burcoval trenér Holaň.

Předchozí (úterní kolo) se příliš nevydařilo ani Pardubicím, ani Plzni. Dynamo v Jihlavě ztratilo hubený náskok a podlehlo 2:3 v prodloužení, Plzeň klopýtla po pěti výhrách v řadě a po výsledku 1:4 doma přenechala všechny body Mladé Boleslavi.

Holaně v Jihlavě pochopitelně „vytáčela“ především nedisciplinovanost jeho hráčů, Dynamo mělo 11 vyloučených.

„Ty zákroky jsme probírali asi 20 minut u videa, ukázali jsme si, že to byly zbytečné fauly. Navíc jsme dostali dva desetiminutové tresty, to je obrovská nekázeň, která se nesmí opakovat! Klíčem a řešením je bruslení, abychom v těch situacích nemuseli používat hokejku. Musíme hrát v pohybu, pak budeme Plzni vyrovnaným soupeřem a nebudeme faulovat,“ řekl Holaň.