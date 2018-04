„Čeští medvědi“ z Bostonu byli u všech gólů a naznačili: Můžeme zářit

Zvětšit fotografii David Pastrňák slaví svůj krásný gól v úvodním zápase Stanley Cupu proti Torontu | foto: Profimedia.cz

dnes 15:40

Hrál se poslední zápas základní části a pro Boston už to bylo takové malé play off. Klub, hráči i fanoušci se totiž chtěli vyhnout v prvním kole skutečného Stanley Cupu nepříjemnému Torontu. Jenže Bruins domácí utkání s Floridou nezvládli. Nebylo to dobré znamení.

„Toronto má mladý a velice nebezpečný tým. Může je hodně potrápit. Třeba se nakonec dočkáme velkých posil pro mistrovství světa,“ říkal před startem play off reprezentační asistent Václav Prospal. Jedním dechem však dodával: „Myslím si, že Boston svou roli nakonec zvládne.“ Po prvním utkání série to vypadá, že bude mít Prospal pravdu. A to i díky skvělým výkonům české dvojice Davidů Pastrňáka a Krejčího, kteří byli při vítězství 5:1 u všech branek domácích. Jen se potvrdilo, že jsou pro tradiční americký klub klíčoví. Pravda, od Pastrňáka se to tak trochu čekalo. V sezoně překonal své dosavadní střelecké maximum v NHL (nasázel 35 gólů) a zároveň byl nejlepší v týmu. Ostatně jednu fantastickou trefu zaznamenal i nyní proti Torontu: v poslední minutě druhé třetiny pálil na vnitřní straně pravého kruhu. Rutinérsky si zastavil přihrávku od mantinelu a zápěstím zamířil přesně do protějšího horního růžku. Dokonalost sama. „Já chtěl ale původně vystřelit bez přípravy na bližší tyč, ale musel jsem si puk zastavit. Neviděl jsem totiž žádnou mezírku, kudy vypálit, a navíc proti mně vystartoval jeden obránce,“ culil se Pastrňák po zápase, v němž ho zámořští novináři vyhlásili druhou hvězdou. Aby ne, když zaznamenal ještě dvě nahrávky. To Krejčí úřadoval v početních výhodách, hlavně díky němu Boston využil tři ze šesti, což byl základní kámen vítězství. Český útočník tak hlasitě naznačil, že je pořád hodně platným hráčem, byť v základní části bodově tolik nevyčníval. Krejčímu hodně pomohlo, že se do sestavy stihl vrátit zraněný Rick Nash, s nímž si na ledě rozumí. Byl to on, kdo vymyslel nahrávku na vítězný gól. „Velkou pochvalu ale zaslouží naši trenéři, kteří nás výborně připravili na oslabení,“ vypíchl Krejčí fakt, že jeho tým nedovolil Torontu skórovat v přesilovce, v níž bylo přitom v základní části druhým nejúspěšnějším celkem po Pittsburghu. David Krejčí právě vstřelil gól v úvodním zápase Stanley Cupu proti Torontu „Přesilovky hrály fakt obrovskou roli. Vždycky je důležité dát první gól, což se nám v ní podařilo. A pak ještě dvakrát. Hlavně díky tomu jsme vyhráli,“ pravil Pastrňák. Boston exceloval, předváděl nápadité akce a kombinace, diváci šíleli. Jenže hráči včetně české dvojice Davidů moc dobře ví, že vyhráno zdaleka nemají. Toronto i přes drsný výsledek nehrálo zle a bude ještě hodně nepříjemné. „Odvedli tu skvělou práci. Mají dvě perfektní pětky a hodně šikovných hráčů. Musíme si dát pozor,“ ví Krejčí, jenž v utkání vstřelil jako desátý hokejista v klubové historii 30. gól v play off. Kdo ví, kolik jich ještě bude a zda se mu nakonec nepodaří potřetí vyhrát bodování Stanley Cupu. Ambice má Boston veliké a byť nepatří k úplně největším favoritům, může dokráčet až na úplný vrchol.