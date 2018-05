Právě on byl tím šťastlivcem, který dostal v elitním útoku prostor vedle hvězdných posil z NHL. Příležitosti se ujal skvěle a dal dokonce gól. „Měli jsme dvě varianty, koho ke klukům dát. Zvolili jsme Dmitrije a evidentně správně. Takže spolu budou pokračovat,“ pravil Jandač.

Sám Jaškin vykládal: „Kluci na ledě hodně mluví a člověk díky tomu ví, co má dělat. Je paráda, když se takhle komunikuje. Snažím se bavit co nejvíc. Díky klukům jsme hráli výborně, byl to asi náš nejlepší výkon na turnaji. Dostávali jsme se do šancí, ubránili oslabení. To byly hlavní atributy úspěchu.“

Trenér výkon obou hvězd ocenil o to víc, že za sebou měly náročný let ze zámoří, během kterého se nevyspali. „Šli v podstatě rovnou z letadla hrát, chtěli pomoct týmu. Nechávali jsme rozhodnutí čistě na nich, proto si zaslouží velký respekt, jak zápas odehráli.“

Jandač si také všiml, jak obrovský měl zmiňovaný výkon vliv na zbytek týmu. Jakoby hráče pokropil novou energií, každý se rázem snažil lídrům vyrovnat, neudělat chybu, nezkazit solidně rozehraný duel. „Cítili jsme to tak všichni. Jsou to skvělí hráči, výborní kluci a pochopitelně s nimi vzrostla síla týmu.“

Krejčí po utkání popisoval, že i když se stačil vyspat pouze dvě hodiny, tak se cítil mnohem lépe než po příletu. „Při zápase člověk na únavu zapomene a řeší jen, jak pomoci mančaftu. Někdy se to tak stane, že jedna lajna gólově vyhraje zápas. Výborné ale byly všechny čtyři, hlavně v oslabení. Těm klukům patří velký dík. A dobře chytal i gólman.“

I Pastrňák po utkání říkal: „Cítím se překvapivě dobře. Ale pěkně ze mě leje.“

Duo D+D zapůsobilo i na Michala Řepíka. „Klobouk dolů před nima, jaký odehráli zápas po té cestě. Je vidět, že rádi hrajou spolu a vědí o sobě. Jsme rádi, že je tady máme.“

Jandače na druhou stranu nepotěšilo, že tým opět nedokázal zvládnout starty. V první třetině inkasoval po 71 vteřinách, v té druhé po minutě. „Přesto jsme z mého pohledu odehráli nejlepší první třetinu na turnaji. Ve druhé jsme se dostávali pod tlak, protože jsme buď blbě prostřídali, nebo jsme nestačili dostřídat. A ve třetí se hrálo víc z obrany na obou stranách. Jsme rádi, že máme extra bod navíc.“