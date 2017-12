Bartošák: adept na olympiádu, který nevzdal ani návrat do NHL

Láká vás tahle myšlenka hodně?

Tohle téma jsem nezavřel, ale teď jsem tady. Pokud bude možnost vrátit se zpátky, tak ji určitě uvítám. A pokud mě osud zavede jinam, tak tím také nepohrdnu. V první řadě ale letos musíme udělat ve Vítkovicích úspěch. Dojít v play-off někam dál a uvidíme, co se stane potom.

Je pro vás inspirující příběh Marka Mazance, který měl podobný osud jako vy? Z NHL šel do Evropy a teď se tam zase vrátil.

Je to povzbuzující. Marek chytal KHL, takže byl skautům a týmům z NHL víc na očích, ale vidím, že tam ta možnost je. A že není na místě tuhle šanci vzdávat. Jestli taková možnost přijde, tak budu připravený se vrátit.

Pořád jste hráčem Los Angeles?

Už ne, oni mě neklasifikovali po tom incidentu (Bartošáka obvinila jeho americká přítelkyně, že jí vyhrožoval zabitím). Teď bych měl být volným hráčem, co se NHL týče. Kdyby nějaká nabídka přišla, mám volnější ruku. To je dobré, ale nepřemýšlím nad tím. Byť samozřejmě nezastírám, že to někde v podvědomí mám, protože se chce člověk posouvat dál. Ale navenek to neřeším. Myšlenky na Ameriku by mi uškodily, přestal bych podávat dobré výkony v extralize a tím pádem bych si zavřel dveře úplně.

Jak jste se za ty dva roky v extralize musel změnit?

Musel jsem se v bráně trošku zklidnit, protože v Americe je hřiště menší a hokej je rychlejší. Tady mají kluci na všechno víc času, připadají mi trošku šikovnější a hlavně se tu hraje víc kombinační hokej. Takže jsem musel zklidnit hlavu.

Posunul jste se hokejově víc v extralize, než kdybyste chytal na farmě?

Posunulo mě to hodně. Zkouším domácí ligu, kam mě kariéra posune jednou dál, to vůbec nevím. Určitě jsem rád, že mám možnost být ve Vítkovicích a ukázat domácím fanouškům, že chytat umím, když jsem v brzkém věku odešel do Kanady chytat juniorku a potom na farmu.

Je příjemnější mít jistotu než být v Americe?

To asi ne, já vždycky koukám nahoru. Člověk má cíle, ať je to reprezentace nebo cokoli jiného. Člověk si na sebe musí vytvářet tlak vždycky. V tomhle ohledu rozdíl není. Je ale dobré, že můžu být doma a vidět každých pár dní rodinu.

Co vůbec říkáte na vzestup Vítkovic?

Zvedli jsme se tím, že jsme nasbírali body na konci listopadu v Brně, v Plzni a dokázali si, že můžeme vyhrávat nebo minimálně sehrát vyrovnané zápasy i s těmi nejsilnějšími týmy v extralize. Víme, že naše taktika sklízí ovoce. Do té doby nám chybělo možná štěstí a klid. Teď víme, že do špičky určitě patříme.

Návrat z Ameriky můžete hodnotit kladně, že?

Teď se zrovna daří, ale může to být jiné. Měl jsem silnější i slabší zápasy. Jsem hlavně rád, že se daří týmu. Že se Vítkovice zvedly ze dna, kde byly, když jsem se vrátil. Těší mě, že jsem pomohl vrátit klub tam, kam patří. Neberu to na sebe, jsem součástí vzestupu.

Co říkáte na to, že na 99 procent pojedete na olympiádu? To asi také o něčem svědčí, ne?

Samozřejmě mě to těší. Ještě to není na sto procent, ale mám radost, že mě trenéři berou tak vážně. Hlavně je to motivace k další práci a výkonům, protože možnost účasti na olympiádě je úplně nejvíc, čeho člověk může v nároďáku dosáhnout. Je to velká čest a uvidíme, jak se všechno vyvine. Nominačka bude vyhlášená v lednu, takže do té doby budu muset potvrzovat své výkony.