Zacha opět neboduje. Jaká je jeho budoucnost v NHL?

Jednadvacetiletému útočníkovi končí po sezoně nováčkovská smlouva a nedá se příliš čekat, že by mu ji New Jersey prodloužilo. Nenaplnil totiž očekávání, které do něj vkládalo - že bude lídrem, který potáhne tým body a góly.

Zacha v této sezoně sezoně stihl dát jen čtyři. Nepřidal k nim žádnou asistenci. Prožívá tak nejhorší rok v zámoří. Pravdou je, že pozadu zůstal i v těch předchozích dvou, kdy nastřádal 24, resp. 25 bodů.

„Očekávali od něj daleko víc. Byl šestý na draftu a od začátku jeho kariéry je kolem něj veliký humbuk. Vše nastavil už jeho otec a prostředí, ze kterého vycházel. Naděje podpořil výkony na juniorském mistrovství. Zda uspěl, o tom se lze přesvědčit srovnáním s hráči, kteří byli draftovaní kolem něj,“ vykládá hokejový trenér a psycholog Marian Jelínek, který Zachu krátce poznal v Liberci.

Zachova čísla Pavel Zacha nastoupil v letošním ročníku NHL k 24 zápasům, v nichž vstřelil 4 góly. Nepřidal ani jednu asistenci. V hodnocení +/- má dva záporné body. V předchozích dvou letech nasbíral 24 bodů (8+16) v 70 zápasech, resp. 25 bodů (8+17) v 69 duelech. Celkově má -17 bodů v +/-. Letos ho Devils poslali na farmu po úvodních deseti utkáních, v nichž nezískal ani bod. Po návratu nebodoval v dalších dvou, pak v následných třech vstřelil čtyři góly. Od té doby, tedy v devíti případech za sebou, je opět na nule. Na ledě přitom dostává dost prostoru: průměrně odehraje kolem 15 minut.

Zmiňované srovnání nevychází lichotivě: z první desítky draftu 2015 se všichni prosadili výrazněji.

O Connoru McDavidovi není potřeba mluvit. Jack Eichel je lídrem Buffala. Dylan Strome se začíná probouzet po trejdu do Chicaga. Mitchell Marner válí v Torontu. Noah Hanifin nasbíral jako obránce o 42 bodů víc. Ivan Provorov je klíčovým bekem Philadelphie. To samé plní Zach Werenski v Columbusu. Timo Meier oslňuje San Jose. A Mikko Rantanen aktuálně vládne bodování celé NHL.

K tomu se najdou i další, kteří skončili daleko níž, a přesto se výrazně prosadili. Namátkou Mathew Barzal z Islanders, Travis Konecny z Philadelphie či Sebastian Aho z Caroliny. Ti všichni plní roli tahounů svých týmů.

„Umístění na draftu vždycky nekoreluje s reálným uplatněním,“ potvrzuje Jelínek.

Devils zkrátka do Zachy od začátku vkládali naděje, které nemohl naplnit. Měl dobré fyzické proporce a dobrou střelu. Ale nikdy nebyl hokejistou, který by tvořil a vyčníval.

„V Jersey si mysleli, že takový potenciál má. Sice ho nikdy neukázal, ale nebylo vyloučené, že by v takového hokejistu mohl do dvou let vykvést,“ vykládá Jelínek. „Vsadili na to, pracovali na něm, ale zjišťují, že se z něj ten diamant zatím vybrousit nedaří. Proto jsou v klubu zklamaní.“

Zacha je mezitím pod stále větším tlakem, moc dobře ví, že to má v NHL nahnuté. A nebylo by divu, kdyby byl už psychicky celkově vyčerpaný, natož aby nyní čelil konfrontaci s tím, že nyní vlastně hraje o svou budoucnost.

„Je to skutečně otázka jeho psychické odolnosti. Jak podlehl očekávání, které teď nesplňuje. Teď se ukáže, jestli ho to semele. Je to otázka pro mentálního kouče, aby s ním pracoval a dokázal odolat výkyvům, jež s ním cloumají. Je to určitý tlak na jeho sebevědomí a motivaci, která může zeslabovat,“ popisuje Jelínek.

„Sportovcům vždycky říkám: Vrcholový sport není o vítězstvích, ale o tom, jak se zachováte k porážkám a neúspěchům. Proto souhlasím, že je to zlomový prvek. Záleží hlavně na tom, jak akčně či demotivačně se k tomu postaví.“



Nedá se říct, že by Zacha v NHL po této sezoně skončil definitivně. Šanci může dostat jinde, v klubu a u trenéra, který na něj bude pohlížet jinak. Třeba jako na hráče do třetí či čtvrté formace, jehož úkolem bude hlavně defenziva.

Pak bude záležet už jen na samotném Zachovi, jestli takovou roli dokáže akceptovat. A zda se popasuje s tlakem, že zase hraje o budoucnost: je totiž pravděpodobné, že nový kontrakt bude pouze na jednu sezonu - potenciální zájemce nebude chtít riskovat.

„Podívejte na brankáře Petra Mrázka, který byl v Detroitu odepisovaný a dokonce konfliktní. Šel na nízkou smlouvu do Caroliny, předvádí kvalitní výkony a říká si o novou smlouvu. Také mu dali jenom rok. A když ne, tak určitě přijdou nabídky z KHL a jiných evropských klubů,“ myslí si Jelínek.

Zároveň však upozorňuje, že každým dalším promarněným rokem se snižuje šance, že se prosadí. „Neustále přicházejí mladší a jak nepřesvědčíte, tak máte smůlu. To platí i v extralize: zhruba do čtyřiadvaceti dostáváte příležitosti a pak si vás zaškatulkujou do určité pozice, nebo že na to nemáte. Tím vším si Pavel bude procházet, protože šancí dostal relativně dost.“