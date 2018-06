Hokejisté jsou velcí gladiátoři, smeká Korda. Stanley Cup přál Chárovi

Ač proslul díky mistrovským úderům tenisovou raketou, pro hokej měl Korda vždycky slabost.

A ta se jedině prohloubila, když popadl hokejku a brusle jeho syn Sebastian a učil se v pražských Letňanech od známého mládežnického kouče Zbyňka Zavadila. „Hrál tam tehdy s Kubou, známe se s ním od malička. Měl ty své bílé rukavice,“ vybavuje si dosud poslední český grandslamový šampion.

Sebastian na kluzištích vydržel do deseti let, pak vyhrály tenisové dvorce. Oním Kubou byl Jakub Vrána, který je díky čerstvému vítězství Washingtonu jen výhru od Stanley Cupu. „Jsem strašně rád, že se Stanley Cup po tak dlouhé době tase vrátí do Česka,“ těší Kordu.

Od roku 2015, kdy slavnou trofej dobyl Michal Rozsíval s Chicagem, Česko na dalšího vítěze čeká.

Teď může mít klidně i dva. V případě washingtonského triumfu by se radoval i Michal Kempný. Jeho výkony v letošním play off Kordu nadchly. „V obranném páru s Johnem Carlsonem hrají výborně. Ostatně ve čtvrtém finále mohl dát Kempný hned dva góly. Jednou neproměnil, podruhé dal fantastickou branku,“ chválí někdejší světová dvojka ex-brněnského zadáka.

Korda se ukázal jako bystrý pozorovatel.

Smeká nejen před produktivním Jevgenijem Kuzněcovem, všiml si i toho, kdo vymazal elitní lajnu Vegas.

„Líbí se mi Kuzněcov. Tvoří hru Washingtonu, je to dvorní nahrávač Ovečkina. Rozhodl důležité zápasy, vzal ty otěže do rukou, hraje v top formě. Je ale těžké vytáhnout jednu individualitu. Třeba ve třetím finále dala hvězdná sestava Vegas Karlsson, Smith, Marchessault poprvé gól. Dvakrát se proti Washingtonu vůbec neprosadili, přitom předtím sázeli branky nonstop. Kuba, Oshie a Bäckström je drží na uzdě. I to je důležité.“

Oblíbenci? Nejprve Lemieux, poté Chára

Bývalá světová dvojka nezastírá, že složení finálové dvojice si uměl představit jinak. Mnohem raději než Washington by tam viděl Boston.



Stanley Cup 2018 Program a výsledky

Proč? „Když jsem hrál v New Yorku v roce 1997, tak se tam přišli podívat dva hráči, kteří hráli za Islanders, Ziggy Palffy a Zdeno Chára. Od té doby mě s ním pojí přátelství, šest, sedm let zpátky jsem se stal velkým fanouškem Bostonu a hlavně Zdena.“

Předtím měl Korda jiné favority.

Korda o čtvrtém finále NHL Podle mě Vegas začalo přísně, bylo lepší. Řekl bych, že ta přesilovka, když tam James Neal nedal gól do prázdné branky, byla zlomová. Poté se to otočilo, platilo klasické „nedáš, dostaneš“. Washington dal gól, potom byli lepší. Proměnili, co se dalo. Přálo jim i štěstí, dotáhli několik šancí, kdy ho potřebovali. Hráli docela dobře a mají mečbol. Jedou do Vegas a mohou to tam dotáhnout. Hrají tvrdý, náročný hokej, nahoru dolů. Myslím si, že se to lidem musí líbit.



Při své první návštěvě USA si zamiloval hokejového génia s číslem 66 na zádech.

„Když jsem v roce 1984 poprvé přijel do Ameriky, tak do do ligy vstupoval Mario Lemieux. Byl nováčkem a hrál za neúspěšný tým. Stal jsem se díky němu fanouškem Pittsburghu, se kterým poté vyhrál dva Stanley Cupy,“ vzpomíná.

Fandil a fandí také Tampě. Však bydlí nedaleko tamního stadionu. Navrch v minulosti navázal přátelské vztahy s Pavlem Kubinou. „Zašli jsme na večeři, nebo na pivo. Nové kluky z Tampy jako třeba Ondřeje Paláta už neznám, doba se změnila a ta možnost se setkat už není,“ vypráví.

Kubina mu v roce 2004, kdy Tampa dotáhla senzační jízdu play off až k zisku Stanley Cupu, chtěl dopřát výjimečný zážitek - pozval Kordu na rozhodující finále. „Ale z pověrčivosti jsem nešel.“

Zašel alespoň na pár předchozích zápasů. „Pavel mi zařídil lístky,“ je vděčný Korda i po letech.

Sám býval hvězdou v individuálním sportu. Solitér, závislý jen sám na sobě. „Já jsem celý život byl v tom individuálním sportu, tak se na ty kolektivní rád divám. Na basketbal, hokej... Tam hodně závisí na skvělé partě, jak si tým sedne.“

Finále Stanley Cupu si i přes absenci Bostonu užívá. Oceňuje vysokou kvalitu hry: „ Máte možnost vidět 82 zápasů základní části a pak přijde play off a to je úplně něco jiného. V základní části mi připadne, že vám tam metr na ledě nechají, zato v play off nemáte ani centimetr. Tam je to prostě tvrdé. “

Podívejte se na sestřih čtvrtého finále Stanley Cupu:

Stanley Cup hrdý otec golfistek Nelly a Jessiky a tenisty Sebastiana považuje za „svatý grál“ hokejového světa. „Vyhrát Stanley Cup je pro hokejistu ultimátní výzva. Hraje se na úzkém kluzišti, na ledě jsou jen ti nejlepší hráči.“



Kuzněcov měl mít zlomenou ruku

Hráči, na nichž si hodně považuje obětavost, s jakou na ledě bojují během play off. S prasklými kostmi, natrženými vazy, bez vyražených zubů.

„Po skončení bojů nahlašují hráči nejrůznější zranění, s jakými hráli. Joe Thornton odehrál před rokem, před dvěma za San Jose s přetrženými vazy celé play off. Hokejisté jsou velcí gladiátoři. S povídání se Zdenem (Chárou) a dalšími kluky vím, co ti hráči prožívají a jaké mají po sezóně bolístky, mám k nim velký respekt,“ sklání se Korda.

Za odolnost vyzdvihuje i washingtonského tahouna Kuzněcova. Rus nedohrál druhé finále, aby to třetí rozhodl a ve čtvrtém zazářil čtyřmi asistencemi.

„Všichni si mysleli, že Kuzněcov má zlomenou ruku, a on přišel dal gól, dneska má čtyři přihrávky. Nechápu, jak ty hokejisty dávají dohromady,“ kroutí hlavou.

A s údivem hovoří vítěz Hopmanova poháru z roku 1994 také o rozhodčích. Byť v negativním kontextu. Sudí jsou totiž během play off kritizovaní za spoustu přešlapů a přehlédnutých faulů a to i z kategorie surových.

„Viděl jsem i některé zápasy, které podle mě rozhodčí zásadně ovlivnili. V minulosti se mi to nestávalo, neviděl jsem takové chyby, které rozhodly zápas. Vezměme třeba sérii Bostonu a Toronta, kde museli hrát kvůli rozhodčím o jeden zápas navíc. Zákroky jsou někdy brutální, stačí se podívat na dnešní zápas - Oshieho asi může pěkně bolet hlava,“ naráží Korda na neodpískaný hit vegaského obránce Braydena McNabba.

„Ale to je prostě play off.“