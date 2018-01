Koukal po duelu v Jihlavě: Hráli jsme dobře, ale trápila nás koncovka

Hodně náročný zápas zvládli hokejisté Hradce Králové v Jihlavě, v němž se trápili se zakončením. Nakonec však i díky brankám v přesilových hrách otočili nepříznivý vývoj utkání a vyhráli. „Hráli jsme výborně, ale trápila nás koncovka. Na to si v dalších zápasech musíme dát pozor,“ řekl hradecký útočník Petr Koukal.

V Jihlavě jste prohrávali, k tomu soupeř trefil břevno. Vaše vítězství se tedy nerodilo hladce.

Já si myslím, že jsme začali hodně dobře. Byl to možná jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Bohužel jsme nedokázali proměňovat svoje šance. A Jihlava nám dala první gól z přesilovky.

Vy jste ale poté dokázali využít svoje a výsledek utkání otočit.

Přesně tak. Povedlo se nám to otočit, to utkání poté bylo nahoru dolů. Šance byly na obou stranách, ale myslím si, že jsme to mohli rozhodnout dřív.

Utkání rozhodly přesilové hry, padly v nich tři branky ze čtyř. Vy jste byl na ledě u dvou, sám jste jednu dal.

Byly to dobře sehrané přesilovky. Jarda Bednář mě výtečně našel a já to trefil docela dobře. Střílel jsem do prázdné branky a naštěstí jsem to trefil. U druhého gólu výborně clonil Lukáš Cingel a Jarda to dokázal prostřelit. Ale jak říkám, my jsme měli dát mnohem víc gólů. Na začátku jsme měli opravdu hodně šancí, ale bohužel jsme nedokázali využít. Já jsem jel třikrát v přečíslení dva na jednoho, a skórovat jsem nedokázal.

Hráli jste na ledě poslední Jihlavy. Bylo těžké utkání nepodcenit?

Podle toho, jak jsme hráli, utkání jsme nepodcenili vůbec. Začátek byl jenom na jednu branku, ale bohužel přišlo první vyloučení a oni dali gól. Na naší straně bylo tolik šanci, co jsme ještě neměli v žádném utkání. Možná trošku na konci jsme zbytečně odpalovali puky a Jihlava šla do tlaku.

V závěru, když vás Jihlava zatlačila, vás podržel v brance Rybár.

Určitě nás Patrik podržel. Myslím, že tohle si musíme pohlídat víc. Máme dost zkušené mužstvo, aby z toho v závěru nebyla taková holomajzna. Je pravda, že jejich gólman se taky hodně snažil, jinak to mohlo být rozhodnuté mnohem dřív.

V minulém utkání s Vítkovicemi jste hráli o druhé místo, v čem byl zápas s Jihlavou rozdílný?

Jihlava hraje hodně urputně. Po dlouhé době postoupila do extraligy a všichni víme, že si asi Crosbyho s Malkinem nekoupí. Oni to skládají, jak můžou. Mají dobré nasazení a dohrávají každý souboj, kdežto Vítkovice mají dobrou přesilovku, daří se jim a hrají s neobyčejnou lehkostí. Každé mužstvo má nějaký styl, takže každý zápas je jiný.

Fanoušků přijela z Hradce početná skupina. Vnímal jste jejich podporu?

Samozřejmě že jsem ji vnímal. Hokej se hraje pro lidi. Jihlavští fanoušci byli výborní a naši tomu dodali tu správnou kulisu, takže i utkání mělo velký náboj. Podle mě si to museli diváci užít.

Teď máte do pátku volno, poté vás čeká derby. Těšíte se na něj?

Já se těším moc. Bude vyprodáno, fantastická kulisa, taková zápasy jsou vždy skvělé..

Máte s Pardubicemi ve vzájemných zápasech vyrovnanou bilanci, budete zřejmě chtít uhájit domácí led.

Jak už jsem říkal, já teď hraju za Hradec a chci vyhrát každé utkání, do kterého nastoupím, a derby s Pardubicemi není výjimka.