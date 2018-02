Případ Jágr očima Nedvěda: Džegy by si měl hlavně vyměnit helmu

Takže s Jágrem nesouhlasíte, že by podobné zákroky měly vymizet?

Byla to rána jako z děla, o tom žádná. Džegy to prostě nečekal, to bylo vidět. Určitě věděl, že za ním hráč je, ale nečekal, že ho takhle dohraje. Odnesla to jeho hlava, ale faul to nebyl. Bohužel mu nepomohla ta jeho helma. Sám jsem s ní chvíli hrál. A ochrání tě asi tak, jako když máš na hlavě čepici.

Proč má Jágr starou „skořápku“ tak rád?

Je lehoučka, příjemná, sedí ti hezky na hlavě. Ale je jak z doby kamenný, s takovou hráli za krále klacka. Na ochranu hlavy je dost zoufalá. S touhle helmou by Džegy asi neměl hrát. Teď tu dělám chytrýho, ale sám jsem s ní nastupoval a dopadl úplně stejně: dostal jsem do palice a už jsem si ji nevzal. Bohužel, chybama se člověk učí.

Chybí podle vás hráčům v Česku respekt jeden k druhému?

Počkejte, teď jsme se shodli, že to faul nebyl. Tak když to není faul, tak co tam chcete řešit?

Neměli by hráči na ledě přemýšlet o tom, jestli jejich zákrok nemůže způsobit zranění?

To nejde! Když hraješ hokej na profesionální úrovni, tak nemůžeš přemýšlet. Hráč, který přemýšlí na ledě, je mrtvý hráč. To prostě nejde. Na ledě musíš reagovat, přemýšlet můžeš v kabině nebo u stánku, když jíš buřta, jestli si dáš dát hořčici, nebo kečup. Na ledě reaguješ na situace, které se vyvíjejí ve vteřinách - ani možná ne. Mám vůči Džegymu obrovský respekt, je to kamarád, ale řeší se to jenom kvůli tomu, že jde o něj. A to zas taky není fér vůči těm druhým, že jo? Musíme se na to podívat i tímhle pohledem.

Byla to tedy jenom blbá náhoda? Sikora nešel vůči Jágrovi loktem, nevyskočil.

Přesně tak. Byla to blbá náhoda. Je to nepříjemné, nepřeju to nikomu, ale spíš by bylo na zvážení, jakou mít helmu. Džegy je samozřejmě dospělý člověk a nemůžu mu do toho kecat. Ale být na jeho místě, tak ji vyměním. Vždyť se může stát cokoli jiného.

Třeba?

Můžete zakopnout nebo dojíždět puk v plné rychlosti... V hokeji se stává hodně situací. Nebo najede do rýhy. Tahle helma tě fakt neochrání, byť se může stát cokoli, i když budeš mít nejlepší helmu na světě. To je bohužel hokej. Ale vidím tady ještě jeden velký problém, o kterém se nemluví.

O co jde?

Tvrzené sklo na mantinelu. Tohle sklo se při nárazu vůbec nehne, je napevno navrtaný do mantinelu. Měla by tam být nějaká vůle, protože náraz do něj je jak pád na asfalt. A Džegy do něj narazil zrovna ve chvíli, kdy se sehnul a měl u něj hlavu. Kolikrát se tohle stane? Hlavně u něj: je silnej, vystrčí si ten svůj zadek a nikdo se na něj nedostane.

Měnil byste pravidla?

Zrušit dohrávaní u mantinelu, to je těžký...

Jágr se odkazoval na NHL.

Tam platí, že když vidíš číslo hráče - tedy že je čelem k mantinelu, tak bys ho neměl dohrávat. Ovšem tohle pravidlo platí i u nás. Navíc je otázka, jestli Džegy nebyl už ze strany, když ho Sikora dohrával.