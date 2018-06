Obnovení zlaté spolupráce. Jágr přivábil do Kladna penzistu Vampolu

Koncem dubna Vampola oznámil konec aktivní kariéry.

„Byl jsem tehdy na 90 procent přesvědčený o tom, že už dál pokračovat nebudu a že se začnu věnovat jiným věcem. Rodině a dalším aktivitám, které jsem dříve nestíhal,“ vysvětluje.

Vampola už v pětatřiceti letech nenacházel další motivaci hrát. Měl za sebou s Českými Budějovicemi hořké vyřazení z play off první ligy, které neodvrátil ani deseti body v deseti zápasech.

Jeho pouť hokejovým světem ukončilo Kladno.

Nyní mu stejný klub dává příležitost přidat další kapitolu do pestré kariéry, vyšperkované třemi extraligovými tituly a také zlatem z mistrovství světa. To on dělal před osmi lety v Německu centra Jaromíru Jágrovi. A teď na tuto spolupráci mohou navázat.

„Seděl jsem na dovolené u bazénu, kde už jsem byl jako „důchodce“ a pípla mi smska od člověka, kterého beru jako kamaráda a zároveň jednu z největších postav světového hokeje. Psal mi, že je škoda končit mladý a že si chce se mnou zahrát za Kladno,“ líčí Vampola.

Jágr bude hrát za Kladno a Vampolu chce vedle sebe

Jágr, jehož označuje za svůj vzor, se netají ambicí dotáhnout svůj mateřský klub zpět do extraligy. Sám o to usiluje na několika frontách.

A na ledě by rád měl k ruce právě zkušeného útočníka s přezdívkou „Vampír.“ „Nejprve mi problesklo hlavou, že do toho nepůjdu. Říkal jsem si, že už je konec,“ popisuje Vampola.

„Jenže pak mi to vrtalo hlavou. Párkrát jsme si zavolali a nakonec jsem se toto úterý s Kladnem dohodl,“ dodává muž, jehož um sledovali i fanoušci v KHL, Švédsku a Švýcarsku.

Vampolu totiž pochopitelně láká, že si opět zahraje s Jágrem. Zároveň v něm ještě neochladla láska k hokeji. Na kladenský „zimák“ to navrch má z Prahy jen kousek.

Cíl je jasný. „Je pro mě výzva pomoci Kladnu zpět do extraligy. Doteď mě mrzí, že se mi to s Českými Budějovicemi nepovedlo,“ tvrdí. V závěru svého příspěvku na Facebooku trochu popíchl Jágra: „Doufám, že už Jarda na sobě maká, aby to všechno nebylo na nás ostatních.“