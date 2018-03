Olomoucký brankář Konrád: Gulaš je nejlepší hráč v extralize

Jak moc štve, že jste doma nesrovnali stav, ale prohráli 0:2, přičemž druhý gól jste dostali až ve hře bez brankáře?

Dostali jsme se do čtvrtfinále, což je úspěch, ale nechtěli jsme, aby to bylo 1:3 na zápasy, chtěli jsme aspoň stav 2:2. To nás štve asi nejvíc. Hráli jsme lépe než třetí zápas, vyhrávali jsme osobní souboje. U nich ve třetině jsme hráli dobře. Druhá třetina nám trochu utekla, ale nedá se tlačit Plzeň tři třetiny. Je to velká škoda. Co na to říct. Zachytal jim perfektně gólman.

V závěrečné hře bez brankáře byl Zbyněk Irgl blízko srovnání...

Měli jsme šanci, ale Míra Svoboda je podržel a to rozhodlo.

O větší tlak vás připravilo, že jste na konci hráli v sedmi, což sudím neuniklo.

Je to velká škoda, ale není na mně, abych to hodnotil, sám jsem byl dvakrát vyloučený. Nemělo by se to stát, ale je to sport a stane se to.

Za posunutí stejné branky pykal i Svoboda. Byla špatně ukotvená?

Myslím, že kolík byl špatný. Já jsem se od brány odrážel, ale jejich gólman snad vůbec. Ta branka byla špatná a nemyslím, že by to byla moje nebo jeho chyba.

Rozhodující gól jste dostali po chybě Strapáče za brankou. Mohl jste ji napravit?

Akorát jsem otáčel hlavu a najednou byl přede mnou puk. Možná o sekundu dřív otočit hlavu a všiml bych si toho, protože puk šel kolem mě a dal se hokejkou vyrazit. Díval jsem se dál do rohu a už jsem na to vůbec nestihl reagovat.

Irgl pomstil zákrok Hollwega na Jakuba Galvase. Ukazuje to, jakou partu jste vytvořili?

Těchto věcí si moc nevšímám, na to tam jsou rozhodčí, aby to posoudili. Ale samozřejmě stojíme jeden za druhým.

Co s vámi udělají tři těsné porážky v řadě?

Nevím, jestli nás to může deprimovat, může nás to hlavně mrzet. Chtěli jsme doma vyhrát minimálně jeden zápas, abychom se ještě vrátili před vlastní fanoušky. Nezbývá nic jiného než zabojovat v Plzni.

Může to být váš poslední zápas sezony. Co od něj čekáte?

Věřím, že to bude vyrovnané jako všechny zápasy doteď. V Plzni se hraje velmi těžko, vyprodaný stadion, oni hrají doma o hodně lépe, o to víc nás může mrzet, že jsme na svém stadionu neuhráli ani zápas.

Jak se ukazuje, důležité bude vstřelit první branku, že?

U nich je třeba hrát co nejdéle nerozhodný stav, nebo dát gól. Jak se dostanou do vedení, jsou velmi nepříjemní. Budeme se snažit hrát jako ty dva předchozí zápasy tam a já věřím, že by se nám to mohlo podařit, ať už normálně, nebo po prodloužení.

Je znát, že první útok Plzně v čele s Gulašem dominuje?

Jsou to výborní hráči, Gulaš je asi nejlepší hráč v extralize. Hlavně v přesilovkách jsou nepříjemní, i když jsme je bránili opět výborně. Klobouk dolů před klukama. Umí dát góly.

Jak těžké je vědomí, že moc gólů pustit nesmíte, neboť spoluhráči se v koncovce trápí?

Já jsem za poslední čtyři roky zvyklý. Je to takový paradox – většinou když dostanu jeden gól, prohrajeme 0:1. Celou sezonu dostávám dva tři a body jsme uhrávali. Kluky to asi víc nakopne.