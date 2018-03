Jihlava vyhrála a živí naději. V čele play out je už Mladá Boleslav

Hokejisté Jihlavy dál živí naději na to, že se vyhnou baráži. V druhém kole play out totiž porazili Chomutov 3:1. Na první místo průběžné tabulky poskočila Mladá Boleslav, která v prodloužení otočila duel v Litvínově a vyhrála 3:2. Další kolo play out je na programu v neděli.

Litvínov - Mladá Boleslav 2:3P Litvínovu se povedl parádní vstup do zápasu. Ve třetí minutě otevřel skóre Válek, jenž hned po vhazování zůstal sám před brankářem Růžičkou a prostřelil ho. O pět minut později navíc příšla rána Řehoře od modré, na kterou hostující gólman kvůli clonění protihráčů neviděl - 2:0. Boleslav se však nevzdala. Hned po změně stran snížil Kotvan, jenž v přesilovce pálil od modré, v čase 44:36 využil další početní výhodu Nahodil a v prodloužení Středočeši dvě vteřiny po nevyužité přesilovce rozhodli: Valský po skvělé kombinaci napříč pásmem zakončoval do odkryté klece. Branky a nahrávky: 3. Válek (Jícha), 8. Řehoř (Marek Růžička, Čutta) - 22. Urban (Kotvan, Flynn), 45. Nahodil (L. Pabiška, Kurka), 63. Valský (Nahodil, Říha). Rozhodčí: Kika, Úlehla - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 4:4, navíc V. Hübl (Litvínov) 5 min. a do konce utkání, Pacovský (M. Boleslav) 10 min. a do konce utkání. Využití: 0:3. Třetiny: 2:0, 0:1, 0:1. Diváci: 2276. Litvínov: Kantor - Šesták, Iberer, Čutta, Frolo, Gula, Sklenička, L. Doudera - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Marek Růžička, Řehoř, Trávníček - M. Hanzl, J. Mikúš, J. Černý - Jícha, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský. Mladá Boleslav: J. Růžička - Bernad, Jan Hanzlík, Eminger, Dlapa, Kurka, Kotvan, od 21. navíc Říha - Valský, Nahodil, Orsava - Pacovský (21. Volf), Flynn, Klepiš - L. Pabiška, Urban, P. Kousal. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka. Jihlava - Chomutov 3:1 Skóre otevřel v první třetině Rabbit a náskok Jihlavy mohl po změně stran navýšit Čachotský, jenže neproměnil trestné střílení. A tak přišel trest. V polovině duelu se Chomutov dostal do brejku, Vantuch v nájezdu vrátil puk mezi kruhy Chrpovi, jenž dorazil za záda gólmana Kořenáře svou první střelu. Nakoenec se však radovali domácí, kteří zkraje třetí části vstřelili vítězný gól. Skořepa sebral volný puk v útočném pásmu a využil špatného postavení bránících hráčů - namířil si to přímo mezi kruhy, odkud přesně zamířil. Náskok za čtyři minuty navíc pojistil Jiránek.

Branky a nahrávky: 15. Rabbit (Hamill, Diviš), 42. Skořepa, 46. Jiránek (De la Rose, Čachotský) - 31. Chrpa (Vantuch). Rozhodčí: Kubičík, Pavlovič - D. Hynek, Pešek. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Třetiny: 1:0, 0:1, 2:0. Diváci: 2768. Jihlava: Kořenář - Stříteský, Suchánek, De la Rose, Šidlík, D. Kajínek, Váňa, Půža - Čachotský, A. Zeman, Jiránek - P. Straka, Skořepa, Anděl - Žálčík, R. Hubáček, Seman - Rabbit, Hamill, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman. Chomutov: Š. Lukeš - Flemming, Dietz, Valach, Knot, Slovák, Trefný, Grman - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Šťovíček, Smejkal, Skokan - Havel, Huml, Poletín - Lauko, Vantuch, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný. Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Mladá Boleslav 54 16 7 8 23 126:142 70 2. Chomutov 54 13 10 10 21 136:162 69 3. Jihlava 54 13 7 7 27 110:145 60 4. Litvínov 54 10 8 7 29 124:174 53