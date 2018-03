Mladá Boleslav vyhrála a přeskočila Chomutov, slaví i Jihlava

Utkání mezi Jihlavou a Chomutovem začalo velkým množstvím vyloučení, z nichž vyplynula hra ve třech proti třem. Následně Dukla využila zkrácenou klasickou přesilovku, když Divišovu střelu tečoval Skořepa.

Vyrovnat mohl Smejkal, jenže ranou z levého kruhu neuspěl, stejně dopadl na druhé straně Skořepa s dorážkami. Závěr třetiny přinesl další tresty, v doznívající přesilovce domácích nevyužil šanci Poletín.

Na začátku druhé třetiny Piráti ubránili zkrácené oslabení, poté sami nevyužili přesilovku a dvě nadějné šance - Havel selhal v úniku a Huml nezakončil úspěšně přečíslení. V 29. minutě bylo vyrovnáno, když Knotovo nahození zapadlo do bližšího rohu branky.

Od poloviny utkání měla Dukla čtyřminutovou početní výhodu, ve které inkasovala z Vantuchovy hole, na začátku 39. minuty ale přispěchal s odpovědí Diviš a bylo to 2:2.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupily oba celky s opatrnou hrou, která nepřinesla žádné šance. Chomutovu nepomohly ani dvě početní výhody, ve kterých se mu téměř nepodařilo ohrozit bránu.

Rozuzlení nepřineslo poté ani prodloužení, ve kterém Jihlava nevyužila přesilovku a Chomutov dvě jasné příležitosti Vondrky a Smejkala. V samostatných nájezdech rozhodl Tomáš Čachotský povedenou kličkou do bekhendu.

Branky a nahrávky: 29. Knot (J. Mrázek, Lauko), 32. Vantuch - 5. Skořepa (Diviš, P. Straka), 39. Diviš, rozhodující sam. nájezd Čachotský. Rozhodčí: Horák, M. Sýkora - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3198. Třetiny: 0:1, 2:1, 0:0 - 0:0.

Chomutov: Pavlát - Flemming, Dietz, Valach, Trefný, Knot, J. Mrázek, L. Chalupa - Vondrka, Šťovíček, Sklenář - Skokan, Vantuch, Poletín - J. Havel, Huml, Lauko - Hlava, Smejkal, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Jihlava: Kořenář - De la Rose, Šidlík, Stříteský, Bryhnisveen, D. Kajínek, Váňa - P. Straka, Skořepa, Diviš - Čachotský, Rys, Jiránek - Žálčík, Hamill, Půža - Čermák, Hubáček, Seman. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Boleslav doma přehrála Litvínov

Mladá Boleslav rozhodla o výhře nad Litvínovem ve druhém dějství, kdy dala za dvě minuty tři góly.

Bruslařský klub šel do vedení už v šesté minutě, kdy Iberer zahákoval Martina Procházku, sudí nařídili trestné střílení a Procházka si skvěle provedeným blafákem do bekhendu pohrál s Petráskem. Pacovský mohl zvýšit, jenže trefil jen tyč. Místo toho přišlo vyrovnání Severočechů, když Jánský v 19. minutě využil přesilovku a poslal předčasně zpět do hry Dlapu.

Ve druhé třetině měli domácí velkou převahu, ale gólově ji vyjádřili teprve poté, co v polovině duelu nahradil Petráska v litvínovském brankovišti Kantor. V čase 33:15 vrátil Mladé Boleslavi vedení Urban, o 62 vteřin později se prosadil Volf, a když časomíra ukazovala 35:15, Středočeši vedli už o tři góly zásluhou Lence.

Třetí část přinesla ještě po jedné trefě na každé straně. Po obrovské chybě Lukáše Doudery ve vlastní obranné třetině překonal Kantora na dva pokusy Orsava, poslední slovo měl pak při přesilovce pět na tři Smolka.

Branky a nahrávky: 6. Martin Procházka z trest. střílení, 34. Urban (Orsava), 35. Volf (Urban, Martin Procházka), 36. Lenc (Klepiš, Kotvan), 50. Orsava - 19. Jánský (Řehoř), 56. Smolka (Jánský, Trávníček). Rozhodčí: Úlehla, Kika - Kis, Klouček. Vyloučení: 4:4, navíc Klepiš (Mladá Boleslav) 10 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 1012. Třetiny: 1:1, 3:0, 1:1.

Mladá Boleslav: Groh - Bernad, Jan Hanzlík, Eminger, Dlapa, Kurka, Kotvan - Orsava, Nahodil, Valský - Lenc, Klepiš, Pacovský - Volf, Urban, L. Pabiška - Martin Procházka. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Litvínov: Petrásek (30. Kantor) - Šesták, Iberer, Čutta, Gula, L. Doudera, Frolo - Trávníček, Řehoř, Jánský - Matoušek, Válek, J. Doležal - Smolka, Šimeček, Stříbrný - Dufek, Jícha, Marek Růžička. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.