Plekanec: Jedu za kluky do Kanady. V Česku bude hrát až v roce 2019

„Už jsem kluky dlouho neviděl. Strašně se na ně těším,“ potvrdil Plekanec zvěst, o kterou se napřed podělil s fanoušky na sociálních sítích. Následně ji potvrdil i novinářům po utkání Komety s Plzní, které domácí Brňané vyhráli 3:2.

Zatím na kontě pět utkání v první lize za Kladno a čtyři duely s Brnem. Skóroval čtyřikrát, všechno jsou to trefy v dresu Rytířů. V brněnském dresu vynechá nejméně tři zápasy, Kladno také hraje třikrát. A dál? To Plekanec nechává otevřené. „Přesné datum řeším, konkrétní termín říkat teď nebudu,“ uvedl.

Rozhodoval jste se rychle, nebo jste s odletem počítal?

Věděl jsem, že taková situace může nastat, a viditelně nastala. Strašně se na kluky těším. Chyběli mi celou dobu. Pár dní s nimi strávím a těším se pak i nazpátek, až zase budu hrát hokej.

Co vám ukázalo první období v českém hokeji?

Jsem spokojený. Vždycky jsem si přál vrátit se na pár let domů, to se mi splnilo a já si to zatím užívám. V obou týmech (Kladno a Brno) je neskutečná pohoda. Pro mne zároveň skončilo cestování, kvůli kterému jsem měl ten začátek trochu krkolomnější, ale až se vrátím, budu do poloviny února zase jenom v Kometě. Nakonec ani toho cestování zase tolik nebylo… nebylo to tak hrozné. Jsem rád, že jsem začal těmito pár zápasy, mám teď odehráno a po vánocích se můžu soustředit už jen na hokej.

Zdraví vám drží?

Jo, to je super. Všechno se to uzdravilo, a dopadlo to postupně tak, že už se cítím dobře.

Budete trénovat i v Kanadě?

Mám to zařízené, to je v pohodě.

S Montrealem?

(rozesměje se) To už asi ne. Už mě vyhodili, tak si mě asi nevezmou. Mám v Kanadě spoustu kamarádů, takže někde si na led vlézt určitě můžu, ale v této fázi to není ani tak o ledu. Spíš bude důležité dobře si odpočinout po sérii zápasů, které mám za sebou, potrénovat na suchu a tělo dát dohromady na rozhodující období v sezoně.

Pociťujete respekt od soupeřů, nebo si na vás v Česku dovolí víc, než jste čekal?

Je to těžké, protože si na nás (s Martinem Eratem) všichni dávají pozor, ale je to taky výhoda pro tým celkově. Otevře se prostor pro jiné kluky, a je vidět, že spoustu důležitých gólů (za Kometu) dávají kluci ze třetí nebo čtvrté lajny. To je to hlavní pro to, abychom vyhrávali.

Poslední vítězství nad Plzní bylo zatím nejpracněji vybojované?

Určitě to byl zatím nejtěžší zápas. Hráli výborně, to musím říct. Byli nepříjemní, dotahovali nás celý zápas a jsme rádi, že jsme to dovedli do vítězného konce.

Hodně byly vidět vaše souboje s Janem Kovářem, dalším navrátilcem ze zámoří.

Samozřejmě jsme věděli, že se vrátil do Plzně, je to výborný hokejista a museli jsme si dávat pozor. Jsme rádi, že jsme jeho lajnu ubránili, i když nějaké šance tam měli. Dali jsme gól proti nim, což bylo důležité, že jsme náš minizápas vyhráli.

Před koncem v přesilovce jste měl velkou šanci, brankář Frodl zasáhl hranou lapačky. Jsou už tyhle šance taky o psychice, abyste škrtl nulu na kontě extraligových gólů?

To ne, ale srovnával jsem si puk delší dobu, než jsem měl. Chtělo to vystřelit dřív, ale ono to tam skákalo. To se stává. Důležité je, že jsme nedostali už do konce zápasu gól a zvládli jsme to, i když taková přesilovka (dvě minuty pět na tři) by se asi měla využít a zápas v klidu dotáhnout do konce.

Cítíte se už líp na buly, ze kterých vás na začátku čároví rozhodčí dost vykazovali?

Je to hodně o pravidlech, aby si na ně člověk zvykl, i na styl, jakým se vhazování hrají. To se stává každému centrovi, ať v Čechách nebo kdekoliv jinde. Dneska mi buly moc nešly, ale celkově je to lepší a je to jen o zvyku.