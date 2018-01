Frajeřinky? V extralize asi ne, usmíval se brněnský žolík Havránek

Kdo Tomáše Havránka zná z juniorských zápasů, už od něho viděl leccos. Třeba forsbergovu kličku s holí v jedné ruce, kterou dával góly v play-off.

Že by ji ale ukázal ve šlágru extraligového kola, v zápase proti Plzni, která přijela jako největší aspirant na prvenství v základní části soutěže, navíc v přímém televizním přenosu? „V takovém zápase na nějaké frajeřinky fakt nemyslíte. Děláte, co umíte, co vám vychází nejčastěji,“ usmíval se Havránek.

Dost „frajerské“ bylo od brněnského kouče Libora Zábranského už to, že 19letého mládence do nájezdů poslal. „Vzhledem k tomu, že jsem ke konci normální hrací doby a v prodloužení nechodil na led, jsem byl překvapený. I nervozita přišla. Snad jsem obstál,“ nadhodil Havránek.

Rozhodoval se až během zakončení. Kdyby před ním gólman Miroslav Svoboda nešel do rozkleku, asi by ho zkoušel překonat pod vyrážečku. Že šel ale Svoboda dolů a nechal mezeru mezi betony, poslal mu Havránek puk tam.

„Libor (Zábranský) udělal dobře, že Tomáše vybral,“ glosoval překvapení večera brněnský trenér Kamil Pokorný.

Havránkův gól byl jedním ze dvou, které Kometa v rozstřelu dala. Havránek poslal Brno do vedení, které dorovnal za Plzeň Ondřej Kratěna. Rozhodnutí pak pro domácí zařídil Alexandre Mallet.

S tím hrál Havránek i v jednom útoku, třetím do party byl Hynek Zohorna. „Tyhle dva tady nikdo neroztrhne. Jsou sehraní, parádně bruslí, z průměrňáka udělají lepšího hráče,“ děkoval v parádní formě hrajícímu tandemu Havránek. „Navíc my se známe z play-off, kde nám to svědčilo. Máme podobný styl hry. Já jsem mladší, tak mě to nechají odlítat,“ culil se malý šikula.

Tento útok nebyl jediným v sestavě Komety, který odkazoval na jarní vyřazovací část. Taky kapitán Leoš Čermák kolem sebe při jízdě za titulem míval Martina Dočekala a Tomáše Vondráčka. Včera si to zopakovali. Vondráček se vrátil z Pardubic, kam opačným směrem před dvěma dny putoval Tomáš Svoboda, a souhra mu svědčila.

„Měl hlad po tom zahrát si znovu v Brně,“ komentoval jeho výkon Pokorný. Jenom hladovost ale nebyla tím, co osvědčené kontakty slepilo dohromady. „Máme zraněné hráče a s tím kádrem, co máme, hledáme vazby, které se osvědčily,“ dodal trenér. Vondráček strávil ve hře 13:15 minut. Silově hrající formace s Čermákem na centru patřila mezi ty, které si často vytvářely tlak na branku.

„Pár věcí jsme si řekli, jako normálně. Já to beru jako návrat domů. Když už mě Pardubice vyměnily, tak jsem rád, že to je sem,“ ocenil Vondráček. Jedinou skvrnou na zvládnutém zápase byl moment z předposlední minuty, u kterého Vondráček právě byl. Po buly Kometa nezvládla „přečíst“ plzeňskou power-play a inkasovala na 2:2.

„Nám tam propadl puk a nevěděl jsem, jestli zůstat, nebo jít na hráče. Zvolil jsem to druhé, odrazilo se to od brankáře a byl to gól. Takže to nevyšlo,“ zalitoval.

I výhru za dva body po nájezdech Kometa brala. Je její pátou v řadě.