Plzeň se prostřílela do čela. Kubalík o gólové smršti: I nahrávači pálí

Co rozhodlo?

Hodně jsme se na ně připravovali, Chomutov podává neskutečné výkony, nebylo to nic lehkého. Museli jsme být obětavější, nahazovat puky a bojovat o ně v rohu. Snažili jsme se to celý zápas plnit a pro ty puky si jezdit. Když mají tak velké a silné beky, jako jsou Slovák nebo Valach, není to žádná sranda, protože my máme spíš menší hráče. Ale myslím, že jsme to zvládli. A jsem rád, že jsme si konečně pomohli i přesilovkou.



Jako první jste Chomutovu sebrali všechny body.

Já jsem hlavně rád, že jsme my venku získali poprvé tři body. Chomutov hraje takhle pořád, výborně v defenzivě a má silné přesilovky. Na to jsme se snažili připravit. Zvládli jsme to.



Dal jste už devátý gól sezony, jaký byl?

Jel jsem sám ze strany, zkusil jsem to zase mezi nohy jako v 1. třetině, naštěstí to tam spadlo.

Ve středním pásmu jste obral o puk Valacha. S faulem?

Když jsem to viděl zpětně, určitě to faul nebyl. Bek chytal puk vkleče, už byl na zemi, jen jsme se srazili. Bylo to čisté.



Čím to, že i letos vám to tak pálí?

V naší lajně jsou nahrávači a já jen střílím.

Co s vámi dělá vedení v tabulce?

Mám velkou radost. Jsem rád, že se nám start povedl, snažili jsme se vyhnout tomu, co se nám stalo v minulé sezoně.



Budete teď dávat i venku víc gólů?

Konečně padly! My jsme ještě takoví opaření, když venku dostaneme gól, chvíli na nás padne menší deka. Dneska jsme se z toho dostali rychle, hráli jsme furt stejně a poměrně brzy vyrovnali. Jsem rád. Musíme hrát venku stejně jako doma, kde se na soupeře snažíme vlítnout, pořád jsme venku takoví zakřiknutí. Snad se to teď zlomilo.



V osmi kolech jste nasázeli 41 branek. V čem to vězí?

Snažíme se hrát v útočné třetině jednoduše. I kluci, kteří nahrávají, tak střílí. To dneska ukázal David Stach. Čekal jsem, že mi bude přihrávat, ale vzal to na sebe a dal krásný třetí gól.



V neděli hostíte Jihlavu, jak se těšíte na souboj s bratrem?

Už to v hlavě mám delší dobu, bude to něco speciálního. Těším se hrozně, mám i drobet nervy, nevím, jaké to bude. Hrál jsem proti bratranci, když působil ve Slavii, bylo to divné. Přijde dvacet třicet lidí z našeho okolí, ani nevím, komu budou fandit. Doufám, že nám.