Napřed Bystrica, pak Třinec. Plzeňské hokejisty čeká daleké cestování

„Minulý týden jsem se ptal Braňa Kubky, jak dlouho jim trvala cesta do Plzně. Říkal, že devět hodin. Bude to dlouhé, ale pustíme si nějaké filmy, někdo vezme do ruky knížku, další budou poslouchat hudbu. A snad se stihneme před zápasem pořádně protáhnout a rozjezdit,“ hlásil obránce Peter Čerešňák.

Minulý týden, kdy Škoda slovenského šampiona zdolala doma 6:4 a potvrdila první příčku v tabulce skupiny H, v sestavě chyběl. Dnes už proti krajanům nastoupí. „Těším se, stejně jako před dvěma lety do Nitry. Vždycky je zajímavé hrát proti slovenskému týmu, navíc v Lize mistrů. V Banské Bystrici znám pár kluků, s Karolem Slobodou jsem hrál ve Vítkovicích, Vlado Mihálik je kamarád. A samozřejmě Braňo (Kubka) a Jánko (Sýkora), kteří působili v Plzni,“ vypočítal.

Volno dal na dnešek trenér Škody Čihák kvartetu útočníků. Gulaš, Nedorost, Kratěna a Kracík za týmem zamíří až ve čtvrtek do Třince. „S nimi pojede i Honza Eberle, ten by se do pátku mohl dát zdravotně dohromady. Mimo hru je Míra Indrák,“ informoval Ladislav Čihák.

I tak chce ale Plzeň udržet neporazitelnost v evropské klubové soutěži. „Vyzkoušíme přesilovku s Kubou Kindlem na modré. Věřím, že zápas bude mít dobrý náboj. Rozhodně to nemíníme odklouzat. To by se pak mohlo přenést i do Třince a byl by průšvih,“ varoval kouč.

Soupeře do osmifinále se Plzeň dozví až po konci základních skupin. Jisté je, že 6. listopadu nastoupí na ledě soupeře, odveta doma by se měla hrát 20. či 21. listopadu.