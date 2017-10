Bod je málo, zlobil se plzeňský brankář Svoboda po duelu s Litvínovem

„Podjela mi noha, je to můj gól. Tohle jsou chvíle, které rozhodují zápasy a já to musím chytat,“ zlobil se pak 22letý brankář Škody.

Co se chvíli předtím stalo? Plzeň prohrála utkání 14. kola extraligy v Litvínově 1:2 po báječném kousku Gerháta jen 46 vteřin před koncem prodloužení. Domácí útočník po faulu Mertla dostal výhodu samostatného nájezdu a předvedl „Forsbergovu kličku“. Oklamal brankáře a jednou rukou s nataženou hokejkou skóroval. „Máme sice bod, ale to je z ledu posledního týmu tabulky málo. Chtěli jsme tady začít novou vítěznou sérii, což se nám ale nepovedlo,“ mínil Svoboda.

Na plzeňských hráčích bylo znát zklamání. Paradoxní je, že při porážce Brna v Třinci jim i bod stačil k tomu, aby se díky lepšímu skóre znovu vyhoupli do čela tabulky! „Ale to mě teď moc nebere. Chyběl nám drajv, nebylo to ono. Já osobně jsem se dnes nedostal vůbec k ničemu, ani naší lajně se celkově nedařilo. Hráli jsme daleko od sebe, nepomohli si navzájem,“ prohlásil útočník Dominik Kubalík.

Stav 1:1 určila už první třetina. Ve 14. minutě otevřel skóre hostující Stach, v přesilovce 5 na 3 pálil zblízka do odkryté branky. Zanedlouho ale vyrovnal litvínovský Černý, který zblízka přizvedl puk přes pravý beton Svobody.

Pak už vládli oba gólmani, domácímu Petráskovi při ranách Gulaše a hlavně Pulpána, který v 55. minutě střílel tvrdě z levého kruhu, pomohla tyčka. „Litvínov hrál dobře, ale my tyhle koncovky musíme zvládat lépe,“ řekl Svoboda.