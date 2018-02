Ponikarovsky nepřijde, soupisku Plzně doplnili hráči z první ligy

„Rozhodlo nakonec to, že hráči se nechtělo narychlo stěhovat do České republiky,“ uvedl Tomáš Vlasák, sportovní manažer HC Škoda.

Spekulovalo se i o tom, že na soupisce lídra extraligy by se pro play-off objevilo i jméno Jaromíra Jágra, který se z NHL vrátil do mateřského Kladna.

Ale byť klub tento zájem zcela nevyvrátil, neukázala se ani tato varianta jako reálná.

Plzeň se tak, pokud ještě po skončení tohoto vydání nedošlo k nečekaným zvratům, domluvila na případném posílení ve zbytku sezony se třemi hráči z české WSM Ligy. Modro-bílý dres by v případě potřeby mohli obléknout gólman Tomáš Král (Litoměřice), slovenský centr Peter Galamboš z Českých Budějovic a forvard pražské Slavie Marek Račuk.

„Měli jsme vytipované ještě dva hráče z Ruska, jenže oba se zranili. Zkoušeli jsme i příchody v rámci extraligy, ale nakonec jsme se rozhodli pro tuto variantu. Nechtěli jsme nějaké výraznější zásahy do fungujícího týmu,“ uvedl Tomáš Vlasák, sportovní manažer HC Škoda.

Už před pár dny si naopak klub pojistil na další rok služby obránce Nicka Jonese. Sedmadvacetiletý Američan posílil Plzeň před sezonou po ročním působení v Norsku, předtím hrál nižší zámořské soutěže AHL a ECHL. V české nejvyšší soutěži si zatím ve 43 utkáních připsal pět gólů a čtyři asistence. „Nick podává stabilní, spolehlivé výkony. Je to vyšší pravák, kterých nikde není dost. Jsme rádi, že chce zůstat v Čechách a pokračovat v Plzni,“ konstatoval manažer Vlasák.

Po zranění už by se do sestavy měl v brzké době vrátit kapitán Petr Kadlec. Další bek Peter Čerešňák, který scházel v úterním duelu proti Mladé Boleslavi, má zánět dutin, ale jeho start na olympijských hrách v Pchjongčchangu v dresu Slovenska by neměl být ohrožen.