Plzeňský kouč po výhře nad Hradcem: Už by byla škoda první místo ztratit

Oba týmy mají navíc jeden duel předehraný, do konce základní části jich tak zbývá pouze osm. „Plzeň je hodně blízko. Neumím si představit, že v téhle formě by o prvenství ve zbývajících zápasech ještě přišla,“ mínil Tomáš Martinec, asistent Mountfieldu HK.

„Souhlasím. Museli bychom se fatálně dostat do nějaké série porážek. To sice není nemožné, ale teď už by byla škoda si vítězství v základní části nechat vzít,“ souhlasil plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Hosté přitom v úvodní části dvakrát odskočili, ale Škoda pokaždé srovnala. Na první trefu Bednáře kontroval Kantner po přihrávce Mertla zpoza branky, další gól Bergera pak domácí vymazali v čase 19:15 při přesilovce, kdy Kratěna připravil palebnou pozici pro Gulaše a ten překonal Pavelku - 2:2.

„Bylo důležité, že jsme ještě do konce první třetiny dokázali vyrovnat,“ mínil slovenský obránce Peter Čerešňák, který se do sestavy Plzně vrátil po zranění ramene v den svých 25. narozenin.

Vítěznou trefu zařídil ve druhé části v další početní převaze Indrák. Jeho střelu zápěstím z pravého kruhu zastavila až síť. Hosté vzápětí protočili gólmany, Pavelku nahradila týmová jednička Rybár.

„V první třetině byl Hradec lepší, od druhé části už byla hra vyrovnaná. O výsledku se rozhodovalo v nerovonovážných situacích. My jsme využili dvě přesilovky, navíc se nám dařila hra v oslabení proti silným přesilovkám soupeře,“ konstatoval kouč Hanzlík.

Hrálo se v obrovském tempu, šance přibývaly na obou stranách, ale gólmani už zůstali nepřekonáni. Domácí Svoboda se vytáhl hlavně při dorážce Pláňka, Rybárovi po další povedené střele Indráka pomohla horní tyč. „Druhá část nás stála spoustu sil při oslabeních, v té třetí už jsme neměli sílu to zvrátit. Ale celkově ten zápas snesl nejpřísnější měřítka,“ prohlásil Martinec.

Potkají se týmy znovu v play-off?