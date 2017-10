Vyhrát může jen jeden. Aneb Dominik Kubalík poprvé proti bratru Tomášovi

Starší Tomáš na dvanáct utkání v dresu Columbusu okusil NHL, poznal i ruskou KHL, nejvyšší soutěže ve Finsku a Německu, před pár dny se však upsal Jihlavě.

Mladší Dominik se stal v uplynulých dvou sezonách králem střelců extraligy, také on to před časem zkoušel v zámoří. Letos v létě se nevešel do sestavy ruské Ufy, vzápětí podepsal smlouvu s Ambri-Piotta a na hostování se vrátil do mateřské Plzně.

V neděli bratři Kubalíkové vyjedou na led plzeňské Home Monitoring Areny. Škoda hostí Jihlavu (17.30) a poprvé přijde ta chvíle, kdy vyhrát může jen jeden z nich.

„Bojím se toho. Možná padne puk na led a nebudu ho znát, možná o tom budu přemýšlet. Nikdy jsme proti sobě nehráli. Máma z toho nebude nadšená, bude chtít, abychom oba dali gól,“ svěřil se 22letý Dominik před pár dny ve velkém rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz.

Znovu mu to pálí skvěle, v úvodních osmi kolech extraligy se trefil devětkrát. „Ale brácha už mi říkal, že proti Jihlavě si ani nevystřelím,“ usmál se.

Těžko soudit, kdo bude mít v hledišti větší rodinnou podporu. „Já doufám, že přítelkyně bude fandit mně. A zbytek? Uvidíme,“ glosoval Tomáš Kubalík. Ten na první trefu v dresu extraligového nováčka zatím čeká.

Kdyby to vyšlo dnes, byl by to pro něj bonus. „Přijdou kamarádi, bude to vyhecované. Ale když nebudeme s bráchou nastupovat v lajně proti sobě, bude to zápas jako každý jiný.“