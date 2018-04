HOKEJ ONLINE: Projde Kometa do finále bez porážky? Hostí Plzeň

Dosud jedinkrát nepustilo Brno svého vyzyvatele do vedení.

Plzeň pokaždé jen mazala ztrátu, nikdy nedostala obhájce mistrovského titulu do nevýhodné situace.

Suverénní vládce základní části zkrátka narazil na hegemona vyřazovacích bojů a bolestně poznává, že se nyní hraje jiná soutěž. Přesto hráči Škody věří, že ještě mohou nepříznivě vyvíjející se sérii zvrátit ve svůj prospěch.

„Sami jste viděli, že jsme byli mnohem aktivnější, byli jsme lepší, ale takový je hokej. Nedá se nic dělat, je to 3:0 pro Brno a my budeme sál hrát o to samé. Věřím, že to můžeme otočit, proč ne,“ řekl po třetím semifinále elitní forvard Milan Gulaš.

Plzeň si skutečně dokázala v každém ze tří prohraných utkání vytvořit velké šance a předvést dobré herní pasáže, jenže zatímco Kometa vždy v pravý čas zabrala a udeřila, Škoda to samé nedokázala.

A tak se ocitá na pokraji vyřazení.

Zatlačil ji na něj zkušený útočník Martin Erat, ve středu šokoval fantastickou akcí v poslední minutě třetí třetiny a zajistil pro svůj tým výhru 3:2.

Bude hrdinou i tentokrát? Nebo se bude střelec vítězného gólu rekrutovat z druhého tábora?