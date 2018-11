Trejdy? Ne, za mančaftem si stojím, říká plzeňský trenér Čihák

„Pracujeme naplno, k panice žádný důvod není. Extraliga je vyrovnaná a na začátku listopadu ji ještě nikdo nevyhrál,“ prohlásil plzeňský trenér Ladislav Čihák.

V úterním utkání proti Brnu jste rozházeli všechny útoky. Co vám jejich nové složení ukázalo?

Konečně jsme dali alespoň dva góly. Sestavu jsme se snažili poskládat co nejlépe, drželi jsme ji dlouho, vlastně už od přípravy. Teď byla chvíle pro změnu, rozhodli jsme se tak. Bylo to docela dobré, útočníci hráli co měli, pohybovali se ve správných prostorech.

Body to ale znovu nepřineslo, mistrovi jste podlehli 2:3...

Zase nás zabily naše přesilovky. Tam jsme to měli rozhodnout. V koncovce teď máme problém. Díky tomu, že nám odpadl zápas na Spartě, jsme se na to v trénincích mohli zaměřit a v neděli proti Vítkovicím už se to budeme snažit otočit.

Uvažujete o změně v přesilovkových formacích?

Určitě, potřebujeme je zlepšit.

Je po třech porážkách v řadě na řadě i téma možných hráčských trejdů?

To vůbec ne! Za mančaftem si stojím, o tom nemíním ani spekulovat.

Hned v úterý vás v italském Bolzanu čeká úvodní osmifinále Ligy mistrů. Není to v současné situaci trošku komplikace?

Neberu to jako žádnou komplikaci, tým si osmifinále sám vybojoval a zasloužíme si Ligu mistrů hrát. Chceme být úspěšní v obou soutěžích. Máme teď sice tři porážky, ale není důvod k panice. I když vím, že se nabízí srovnání s loňskou sezonou, kdy jsme měli start do soutěže excelentní. I my chceme vidět výhry, ale buďme pokorní.

Je extraliga zase o něco vyrovnanější než loni?

Je to velice silná a vyrovnaná soutěž. Nikdo ze spodku tabulky vám body nerozdá zadarmo. Musíme být trpěliví, stále poctivě pracovat. Několik zápasů jsme si sami zazdili, ale tak to je. Teď se soustředíme na Vítkovice, pak na Ligu mistrů. Tým dře od května a my si za svým tvrdě půjdeme dál.