Ať zaplatí víc... Plzeňští hokejisté tlačili Gulaše za hattrickem

Přestože je soupeř přestřílel v poměru 26:35, byť hosté měli kupu šancí. „Odehráli jsme tady skvělé zápasy. I dnes je výsledek výborný. Ale výkon už tak dobrý nebyl, bylo tam mraky nepřesností. Věřím na nějakou rovnováhu a nerad bych, aby nás štěstí, které si vybíráme teď, na konci sezony opustilo,“ řekl plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Domácí rychle nabrali dvoubrankový náskok, když skvěle zafungovala spolupráce mezi Schleissem a Gulašem. Ten nejprve překvapil Maxwella švihem z pravého kruhu, v sedmé minutě mu pak Schleiss předložil puk v brejku 2 na 1 a plzeňský střelec si bekhendem vychutnal gólmana podruhé. Zároveň to byl stý gól Škody v sezoně.

„Pak jsme Gulyho ještě tlačili za hattrickem, aby do pokladny přispěl ještě víc, to už nevyšlo,“ pousmál se Jan Schleiss a pochvaloval si svou roli v první formaci. „Guly a Mertlík (Mertl) jsou hráči jako blázen. Když jim dáte puk do dobré pozice, hned toho využijí, mají přehled a dokážou ty šance proměnit.“

Gulaš utkání, které sledoval i reprezentační kouč Jandač, nedohrál kvůli naraženému boku. Ale nemělo by jít o vážnější zranění.

Hned zkraje druhé části po nádherné akci po ose Kracík - Indrák - Stach vedla Plzeň už 3:0. To už v brance Mladé Boleslavi stál Růžička, který nahradil Maxwella. Pro hosty to byl trpký scénář. Měli řadu šancí, jenže gólman Svoboda znovu chytal výtečně. „Byli jsme vyrovnaným soupeřem, Plzeň v něčem i předčili, ale jedeme s prázdnou. Ve využití šancí byl ten největší rozdíl. Bojovali jsme, snažili se, ale produktivita byla slabá,“ uznal asistent „Bruslařů“ Viktor Ujčík.

Ve 26. minutě sice Svobodovi propadla pod betonem rána Orsavy, jenže víc už brankář Škody soupeři nepovolil, v největších možnostech vychytal Holíka a Lence. A Plzeň si klidný náskok vzala zpět. Kracíkovu střelu ještě zastavila tyč, půl minuty před koncem druhé třetiny už ale Indrák v přesilovce doklepl odražený puk do sítě - 4:1. „Měli jsme výborný začátek, pak začal mít šance i soupeř. Není jedno, jakým výkonem vyhrajeme, ale tak strašné to nebylo. A tři body jsou nejdůležitější,“ mínil centr Jaroslav Kracík.

Plzeň vede extraligu o sedm bodů před Hradcem Králové, v pátek zakončí sérii pěti domácích zápasů proti Olomouci.