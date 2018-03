Plzeňští dostanou pohár. Ale to hlavní nás teprve čeká, říká kapitán

„Před sezonou málokdo čekal, že by se to mohlo stát, jsme rádi, že tu trofej máme,“ říkal slovenský obránce Peter Čerešňák.

Přesto v Plzni zisk poháru nějak nepřeceňují. „Navzájem jsme si pogratulovali. Máme v týmu hodně mladých kluků, pro které je tento výsledek povzbuzením. A také jsme si hned řekli, že tím to skončilo. To hlavní nás teprve čeká,“ tvrdil už v Brně kapitán Petr Kadlec.

Zkušený 41letý obránce tak jasně naznačil, že nastává nejdůležitější část sezony. „Nesmíme usnout na vavřínech. Sezona teprve začíná. A my se musíme dobře připravit na play off,“ dodal Kadlec.

Vstupenky na play off Extraligové čtvrtfinále sice začíná až 15. března, ale vstupenky na první dvě domácí utkání si můžete zajistit s předstihem už v příštím týdnu. Budou k dispozici na internetu a v prodejní síti Sazky. Cena lístků na čtvrtfinále je 150 Kč (stání) a 250, 260, 350 a 360 (sezení) Majitelé permanentek Premium mají svoje místa rezervovaná až do konce play off. Bližší info na www.hcplzen.cz.

Ještě před ním ale zbývá odehrát poslední zápas základní části. Do Plzně přijede Zlín, neoblíbený soupeř, kterého v této sezoně Škoda jen jednou porazila a to ještě až po nájezdech. „Chceme předvést pohledný hokej, abychom se dobře naladili na play off a byli v něm úspěšní,“ naznačil Peter Čerešňák.

První dva čtvrtfinálové zápasy sehrají na domácím ledě 15. a 16. března. Soupeř vzejde z předkola play-off, které sehrají týmy na 7. - 10. místě tabulky. V Plzni se o něm zatím ani nespekuluje.

„Než se zabývat prognózami, raději se soustředíme na sebe. Na to, jak se co nejlíp připravit,“ prohlásil kouč Ladislav Čihák.

Ani hráči samotní nevidí jako problém, že neví, na koho ve čtvrtfinále narazí. „Bude dostatek času, abychom se na soupeře připravili,“ doplnil Peter Čerešňák.

Play off s sebou přináší i nové výzvy, ale Prezidentský pohár už hokejistům plzeňské Škody nikdo nevezme. A potěšit se s ním mohou i fanoušci, od pondělí bude vystaven v novém klubovém fanshopu v nákupním centru Plaza. Ten zároveň přichází s unikátní kolekcí pro play off, vytvořenou ve spolupráci s plzeňskými kotelníky. Tuto kolekci si můžete poprvé pořídit už na nedělním zápase se Zlínem.