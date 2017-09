Obrozený Sokolov čeká další výzva. Jak si poradí s lídrem z Děčína?

„Že vůbec v této soutěži nastoupíme k mistrovskému utkání, to se dá vzhledem k naší situaci v létě považovat samo o sobě za úspěch. Musela se vyřešit spousta problémů, stálo to obrovské množství práce. Teď ale všichni věříme, že odvedená práce se zúročí a Baník bude hrát v soutěži důstojnější roli,“ přeje si předseda klubu Václav Dobřemysl.

První tři kola stačili hokejisté Baníku už ve druhé lize odehrát. V desetibrankové přetahované na pražské Kobře dokázali přetlačit domácí v prodloužení. V další přestřelce doma s Vrchlabím padlo gólů dokonce jedenáct, ale nakonec se radovali hosté. Body si pak vzal Baník zpátky z ledu Trutnova po výhře 3:1. Pět bodů a páté místo v tabulce, to není špatné na rozjezd. Zvlášť pro klub, který měl ještě nedávno tak velké existenční starosti.

Baník zapracoval na všech úrovních řízení. Od stabilizace finančního zázemí, vybudování kvalitního realizačního týmu, přes vytvoření konkurenceschopného týmu až po servisu pro diváky a partnery klubu. „Uvědomujeme si, že všechno souvisí se vším, dobrý hokej se nedá hrát bez zázemí, bez podpory partnerů, bez kvalitních hráčů. A my dobrý hokej chceme hrát, chceme, aby to diváky a fanoušky bavilo. Tento rok, vnímáme jako odraz ode dna a jako rok, kdy vybudujeme základ pro dlouhodobě dobré fungování klubu,“ vysvětluje Václav Dobřemysl.

Na Baníku dobře ví, jak klíčové bude pro věc finanční zázemí, proto také oslovili a ještě vlastně stále jednají s velkým množstvím partnerů, řada z nich je prý také nových. „Snažili jsme se uzavřít i dlouhodobější vztahy, abychom na nich mohli vybudovat delší perspektivu. Nešlo by to bez podpory od našich hlavních partnerů jako jsou Sokolovská uhelná, Město Sokolov nebo Nemos Group. Zásadní je i podpora všech drobných podnikatelů a menších subjektů, v rozpočtu je důležitá každá koruna,“ říká Karel Makovec, jednatel klubu.

Stabilní finance se odráží ve schopnosti doplnit hráčský kádr a ve schopnosti poskládat funkční realizační tým. Sokolovské hokejisty povede do sezony kvalitní trenér Michal Jager s podporou Lukáše Mensatora v roli asistenta a trenéra brankářů klubu.

„Jsme rádi, že se jednání povedla dotáhnout. Přesně takto jsme si vedení týmu plánovali. I do budoucna bychom rádi stavěli v klubu na kvalitních lidech, se vztahem k sokolovskému hokeji,“ míní Karel Makovec.

Novinky v Sokolově Po několikaleté přestávce nakročil sokolovský hokej znovu směrem vzhůru a vrátit by se společně s vítěznou aurou měli na stadion Baníku také jeho fanoušci. Klub už pro ně připravil nový bulletin se soupiskami a nejnovějšími aktualitami z klubu, během sezony Baník plánuje doplnit i své marketinkové aktivity. Vstupné na zápasy činí padesát korun a pokud chcete ještě něco ušetřit, stále jsou v prodeji sezonní permanentky. K mání jsou na pokladně při domácích zápasech nebo v kanceláři ekonomky klubu paní Weinholdové.

Než se však v Sokolově začali obracet na potenciální partnery, chtěli nejdřív vybudovat vlastní kvalitní tým. Teprve podle možností se pak bude jednat o dalším posílení či doplnění kádru. Obranné řady se už podařilo doplnit o Miroslava Kuncla z Klášterce a odchovance klubu Petra Přindiše, útok pak o Pavla Kuběnu a Martina Strunze. Na krátkodobé spolupráci se klub dohodl i s Davidem Hruškou. Dohoda zatím platí jen na prvních pár kol, prostor k jednání o další spolupráci si obě strany nechaly znovu až na závěr roku.

„Tato jednání povedeme někdy v listopadu, dle Davidovo situace a dle vývoje sezony a výsledcích našeho áčka,“ dodává Václav Dobřemysl.

Nezastírá, že z minulé sezony byli všichni zklamaní a zvažovali dokonce, jestli má vůbec smysl pokračovat. „Ve všech našich úvahách hrálo nejpodstatnější roli to, že hokej v Sokolově má obrovskou tradici a obrovskou podporu. Proto jsme si řekli, že připravíme koncept fungování týmu na úrovni, která bude diváky opět bavit a zkusíme to. Jsme rádi, že řadu partnerů záměr oslovil a pomohli nám. Věříme, že spolupráce bude dlouhodobá a snad se přidají i další,“ přeje si Dobřemysl.

Spolupráce Baník - Energie

Klíčová by pro úspěšný vývoj nadcházející sezony měla být restartovaná spolupráce s karlovarskou Energií, která sestoupila do první ligy. „I tato spolupráce stojí nějaké finance, ale je to nejlogičtější a nejefektivnější cesta k dalšímu doplnění kádru, ze které těží v důsledku oba kluby, hráči a v první řadě hlavně fanoušci. Na začátku sezony se tak formou střídavých startů v dresu Baníku budou objevovat hráči širšího kádru A mužstva Energie,“ slibuje sokolovským fanouškům Václav Dobřemysl.

Odměňovat je chce klub především útočným hokejem. „Doufáme, že hokej v předvedené úrovni bude pro fanoušky atraktivní a zajímavý a vrátí se na zimní stadion,“ zdůrazňuje předseda klubu. „Chceme diváky bavit a přilákat je do hlediště. Za hráče mohu slíbit, že nevypustí nic a budou za Sokolov bojovat,“ říká trenér Michal Jager. „Po sportovní stránce je jednoznačným cílem klubu účast v play off a také v něm pak budeme chtít uspět!“