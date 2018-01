Pozor na Vsetín. Doma dvakrát vyhrál, Vary teď mají co vracet

„Domácí hráli velmi dobře, byli organizovaní. Jsme rádi, že odvážíme tři body,“ ulevil si po utkání karlovarský asistent trenéra Tomáš Mariška vstříc další jedenáctihodinové cestě napříč republikou.

Kladno díky výhře 5:0 na ledě poslední Kadaně ukončilo sérii tří proher a zůstalo na třetím místě, na Energii však ztrácí už sedm bodů.

Odstupy na čele tabulky se mohou znovu změnit už dnes večer, kdy se rozehraje 41. kolo.

Energie hostí v KV Areně od 17.00 hodin Vsetín, který jí dokázal doma v obou případech porazit. Poprvé to bylo sice až v prodloužení, přesto mají karlovarští hokejisté letos s Valachy stále nevyřízené účty. Dalším důvodem, proč na hokej zajít, může být forma gólmana Filipa Novotného, který naposledy ve Frýdku-Místku vychytal nulu. „Svým výkonem si ji jednoznačně zasloužil, byl základem našeho úspěchu. Neskutečně nás podržel,“ chválil jej také po utkání asistent Mariška na klubovém webu.

Na góly měla ovšem Energie ve Frýdku-Místku jiné hráče, nejvíc se činil střední útočník Petr Stloukal, který se bodově podílel na všech trefách a vylepšil si statistiky o dvě branky a dvě nahrávky.

A když už jsme u té chvály karlovarských opor, víte, že hokejová Energie bude mít své zastoupení na nadcházejících zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu?

Do konečné pětadvacetičlenné výpravy slovinských hokejistů vměstnal finský trenér Kari Savolainen také dvojici obránců Sabahudin Kovačevič, Matic Podlipnik. České Budějovice, se kterými se Karlovy Vary přetahují o čelo WSM ligy, vyšlou do Koreje také svého zadáka Žiga Pavlina, jeho spoluhráč - útočník Rok Pajič je mezi šesticí náhradníků. Aby byl trojlístek z vršku tabulky kompletní, svého beka Jurije Repeho posílá na OH do Pchjongčchangu v dresu Slovinska také Kladno.