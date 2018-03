Hokejisté Přerova a Prostějova touží doma srovnat série

Po dvou zápasech se obě série se Slavií i Kladnem stěhují na Hanou a Zubři i Jestřábi si přejí, aby v sobotu a v neděli (vždy v 17.00) zafungovalo kouzlo domácího prostředí. „Věřím, že se lidé u nás na tyto zápasy těší stejně jako my a vytvoří pekelnou atmosféru!“ prohlásil pro klubový web prostějovský kapitán Matouš Venkrbec.

Série s Kladnem měla táhnout i kvůli Jaromíru Jágrovi, legendární útočník však sbírá starty jen jako statistické čárky kvůli přetrvávajícímu zranění kolena. Aby mohl zasáhnout do případné baráže o extraligu, potřebuje nastoupit v patnácti duelech, proto se objevil v obou kladenských zápasech na ledě vždy jen na několik sekund. Podobně to bude nejspíš i dnes a zítra v Prostějově.

Rytířům zatím absence majitele na ledě vadit nemusí, doma vyhráli 4:2 a 2:1. Jestřábi dobře ví, že tento víkend jim půjde o všechno. „Musíme víc střílet a chodit do brány. Obráncům se nedaří dostat puk na branku a útočníci se nedostávají před brankáře. Čekáme na to, že si akci připravíme do prázdné, ale naopak přesilovku musíme zjednodušit. Nejdříve párkrát vystřelit a pak sehrát signál,“ míní Venkrbec.

Prostějov sice platí za hokejové město, na oba zápasy ale zatím zbývá vstupenek dost. V pátek v poledne hlásil on-line rezervační systém na sobotní duel 900 lístků z pětitisícové kapacity místního stadionu. „Na Kladně mě celkem zklamalo, že bylo kolem tří tisíc fanoušků. Snad u nás přijde kolem čtyř tisíc,“ přeje si Venkrbec.

Vyprodáno zatím není ani na zápasy v nedalekém Přerově, jehož série se Slavií měla být nejvyrovnanější. Oba pražské duely také skončily těsným výsledkem 2:1, jenže pokaždé ve prospěch sešívaných. První přitom rozhodlo až prodloužení a ve druhém vedli Zubři 1:0. „Teď jsme ale na řadě my. Musíme oba zápasy zvládnout a vrátit sérii do Prahy,“ uvedl odhodlaně pro klubový web přerovský obránce Radomír Pala.