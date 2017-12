Tváře juniorského šampionátu. Kdo oslní na přehlídce hokejových talentů?

Česko se oproti minulosti pyšní více osobnostmi. Kromě Zadiny se skloňují také jména Filipa Chytila, Martina Nečase a Jakuba Škarka.

Kvalitní hokejisté jsou rovněž na soupiskách soupeřů. V následujícím přehledu nabízíme deset nejzajímavějších juniorů.

Kdo z nich se časem vydá ve stopách Sidneyho Crosbyho, Alexe Ovečkina či Erika Karlssona? Povedené vystoupení na mistrovství světa může leccos napovědět.

Rasmus Dahlin, obránce, Švédsko

“Brání jako Lidström, bruslí jako Karlsson." Tak vystihl kvality stále sedmnáctiletého Švéda bývalý hokejista a nyní televizní expert Ray Ferarro. Dahlin je suverénním favoritem příštího draftu, mluví se o něm jako o nastupující superhvězdě. Zatím řádí doma za Frölundu, od příštího podzimu ale klidně může nastupovat v NHL.

Fin Jani Lajunen (v modrém) atakuje Švéda Rasmuse Dahlina.

Z komplimentů se mu hlava nemotá. Touží se nadále zlepšovat „Určitě se musím zlepšit v hokejovém myšlení, práci s holí a hlavně ve hře v obranném pásmu. Těch aspektů je daleko víc. Jako obránce hrajete po celém kluzišti. Musíte stačit vepředu i vzadu. Chci se zlepšovat po všech stránkách,“ řekl pro iDNES.cz. Na MS juniorů už byl loni a Tre Kronor na ledě nemělo lepšího hráče.

Olli Juolevi, obránce, Finsko

Před dvěma lety pomohl vynikající bruslař Finům úchvatným výkonem ke zlatu, s devíti body byl společně se Zachem Werenskim nejproduktivnějším obráncem juniorského mistrovství . Šampionát „dvacítek“ si Juolevi vyzkouší potřetí, loni jako kapitán „Lvy“ k obhajobě titulu nedovedl.

Devatenáctiletý zadák momentálně hostuje v TPS Turku, do „země tisíce jezer“ zapůjčil všestranného borce Vancouver. Ten Juoleviho loni draftoval z pátého místa a v budoucnu na něm hodlá postavit svou defenzívu. .

Klim Kostin, útočník, Rusko

Před letošním draftem NHL se o něm mluvilo jako o skrytém pokladu, černém koni. O jeho talentu nikdo nepochyboval, jenže v klíčovém roce zbrzdila Kostina zranění. Nakonec po rodákovi z Penzy sáhlo na konci prvního kola St. Louis. „Má elitní fyzické dispozice, puk si kryje jako nikdo druhý. Připomíná mi Ničuškina,“ říkal o něm tehdy nejmenovaný skaut.

Sestřih akcí Kima Kostina, ještě na jaře hráče Dynama Moskva:

Ruský forvard fascinuje vynikajícím bruslením, má silný, dlouhý skluz. Nyní Kostin působí v zámořské AHL a plní si jedno ze svých nedávných přání: „Rád bych nastupoval proti starším hráčům. Mohu se od nich učit a rozvíjet svou hru,“ zdůvodnil tuto touhu v rozhovoru pro The Hockey News.

Philipp Kurashev, útočník, Švýcarsko

Na letošním MS „osmnáctek“ exceloval po boku Nica Hischiera, pozdější jedničky draftu a jednoho ze současných tahounů New Jersey. „Philipp je skvělý hráč. Dáte mu puk a on skoro pokaždé skóruje,“ tvrdí o Kurashevovi právě Hischier. Osmnáctiletý útočník má ruské kořeny, jeho otec Konstantin dlouho válel za moskevská Křídla Sovětů.

Kurashev patřil v minulé sezoně k nejproduktivnějším nováčkům zámořské juniorské soutěže QMJHL a ve stejné lize válí dál. Na buffalském šampionátu potáhne švýcarskou ofenzívu.

Victor Mete, obránce, Kanada

Právě v Buffalu si Mete 6. října odbyl svou premiéru v NHL. „Snažím se zůstat pokorný a nedělat si z toho zbytečně velkou hlavu,“ tvrdil, poté co se radoval se slavnými Montreal Canadiens z vítězství 3:2 po samostatných nájezdech. Od té doby přidal dalších 26 startů v dresu populárního klubu.

„Musím makat každé střídání, abych se dál zlepšoval a udržel se v hlavním mužstvu,“ uvědomoval si při interview pro Sportsnet. Kanada by měla mít i díky devatenáctiletému zadákovi patrně nejsilnější defenzívu na blížícím se turnaji. Mete pomůže celoplošnou hrou, zdobí ho skvělý pohyb. Země javorového listu tradičně má na soupisce vícero zajímavých jmen, sledovat se vyplatí i Caleho Makara či Sama Steela.

Elias Pettersson, útočník, Švédsko

Aby junior vládl mezi dospělými, to se jen tak nevidí. Pettersson to nicméně předvádí. Ve švédské SHL je v devatenácti letech druhým nejproduktivnějším borcem, za večer nakupí klidně čtyři, pět bodů! Boří rekordy, jeho Växjö díky němu okupuje čelo ligové tabulky.

Pět bodů za zápas? Takhle válí Elias Petterson ve švédské SHL

Vancouver učinil z nadějného útočníka v červnu celkovou pětku draftu NHL a generální manažer Jim Benning si nyní musí mnout ruce. Skvělou formu z domácí soutěže teď chce Petterson potvrdit také na juniorském šampionátu: „Rád bych dominoval v každém utkání“. Sebevědomé, leč jistě ne nemožné.

Brady Tkachuk, útočník, USA

Na scénu se dere další ze synů americké legendy Keitha Tkachuka. Starší Matthew hraje s Jaromírem Jágrem za Calgary. Mladší Brady se vyznamenal na dubnovém mistrovství do osmnácti let, kde pomohl v roli „Kapitána Ameriky“ ke zlatu. “Jsem vůdce, mám to po tátovi," tvrdil.

Svůj živelný herní styl popsal prostě:„Na ledě jsem divoch.“

Takhle se čtyřletý Brady Tkachuk v roce 2004 vrhal kolem krku táty Keitha. Vyrostl z něj šikovný útočník, mládežnický reprezentant USA.

Brady si zvolil na rozdíl od Matthewa cestu přes univerzitní hokej, nešel do tuze kvalitní juniorské OHL. „Chci mít více času, abych zesílil. Cítím, že potřebuji více času na svůj rozvoj,“ vysvětloval svou volbu. A na bostonské univerzitě, kde hrával i jeho otec, září. Na MS „dvacítek“ je osmnáctiletý blonďák poprvé.

Eeli Tolvanen, útočník, Finsko

Veleúspěšný kouč Jukka Jalonen o něm tvrdí, že je srovnatelný s jiným finským kanonýrem Patrikem Lainem. Další expert zase tvrdí, že nikdo na letošním draftu neměl lepší ránu. Komplimenty už chrlil na Tolvavenovu adresu i sám Teemu Selänne.

A co na to osmnáctiletý hráč Jokeritu, jehož si vybral jako třicítku Nashville?

Místo slov raději vypouští střely. V KHL se uvedl při debutu hattrickem, brzy přidal další. Se 17 góly je Tolvanen v tuto chvíli čtvrtým nejlepším střelcem jedné z nejlepších evropských lig. Jako nováček si tam vede úspěšněji než svého času Jevgenij Kuzněcov, nový tahoun Washingtonu.

Kailer Yamamoto, útočník, USA

Drobného útočníka si letos zamluvil v prvním kole Edmonton a na podzim mu rovnou dal příležitost prohánět se po ledě vedle Connora McDavida, současného krále NHL. „Po každém střídání se mě na něco ptá, “ tvrdil po jednom ze zápasů hvězdný Kanaďan o učenlivém Američanovi. „Člověk z něj cítí, že dělá maximum, aby byl úspěšný. Jednou bude hodně dobrý.“

Yamamoto se v Edmontonu neudržel, aktuálně září ve špičkové juniorské soutěži WHL. Devatenáctiletý hráč, jehož kořeny sahají do Japonska i na Havaj, bude trumfovým esem amerického útoku.

Filip Zadina, útočník, Česko

Alex Barré-Boulet. Pouze o dva roky starší Kanaďan je v zámořské juniorce QMJHL produktivnější než Zadina. Syn třinecké ikony válí a coby novic si podmaňuje vysoce prestižní ligu.

Filip Zadina se stal nováčkem měsíce října v kanadské QMJHL.

Zadina působí skromně.

Do Severní Ameriky se vydal s tím, že mu bude záležet hlavně na úspěších Halifaxu. „Jsem povahou střelec, ale také chci tvořit hru a především pomáhat týmu,“ říkal. To plní do puntíku, navrch mu utěšeně kynou osobní statistiky. Rázem se o něm mluví jako o čtyřce příštího draftu, mohl by tak skončit ještě lépe než Martin Nečas s Filipem Chytilem.

Ti si nedávno stihli alespoň přivonět k NHL, odehráli první minuty. Od obou se očekává, že budou se Zadinou motorem české ofenzívy.