Hokejové Budějovice selhaly. Co bude s klubem dál?

Extraliga ledního hokeje. To jsou slova, která se v Českých Budějovicích skloňují už čtvrtým rokem. Politici se s nimi oháněli už v předvolební kampani před čtyřmi lety. Generální manažer Motoru Stanislav Bednařík ho poprvé vyslovil ve druhé sezoně, když stál jeho klub na startu baráže. Jenže ani letos klub ambice nenaplnil. V semifinále vypadl s Kladnem 1:4 na zápasy. Co bude dál?

Vedení: zklamání je veliké

Šéfové hokejového klubu se netají velikým zklamáním, které na jeho členech bylo vidět od druhé třetiny pátého zápasu s Kladnem. I ve vedení mohou přijít změny.

„Zatím nevím, co bude dál. Musím si nechat projít věci hlavou. A to třeba i moje samotné fungování. Mám za sebou pět let ve funkci a nepodařilo se nám splnit předem vytyčený cíl. Zatím je brzy, abych to hodnotil a dělal jakákoliv rozhodnutí ohledně mojí osoby nebo klubu,“ komentoval včera odpoledne možné důsledky nepostupu generální manažer Stanislav Bednařík.

Vedení teď čeká čas analýz, porad, rozmýšlení a klíčových rozhodnutí.

Hráči: komu končí smlouva?

„Pro všechny je to obrovské zklamání. Přišli starší hráči, co měli klub dotáhnout do extraligy. Nepovedlo se nám to a bereme to na svá bedra. Pět let se to se staršími hráči nepodařilo a vedení musí nastavit směr, kterým chce jít dál,“ popisoval bezprostředně po posledním semifinále útočník Václav Nedorost, jeden z nejzkušenějších hráčů.

Bude zajímavé sledovat, jak se hráčský kádr promění. Řadě hráčů končí smlouvy. Na řadu z nich má Motor opci. Mluví se i o zájmu extraligových klubů o některé opory Budějovic. Důležité bude i to, kdo obsadí pozici trenéra. Smlouva Mariana Jelínka by měla skončit na konci této sezony. A je otázka, jestli ji bude klub prodlužovat, nebo hledat nového šéfa střídačky. Byl by už pátým od vzniku klubu.

Fanoušci: zůstávají věrní

Po prohraném pátém zápase semifinálové série diváci hromadně neprchali z ochozů jako rok předtím v baráži. Naopak vstali, zatleskali a teprve pak šli domů. To je dobré znamení. Někteří jsou výsledkem i výkony týmu v play off zklamaní a mluví o tom, že další permanentku už si nepořídí. Jiní naopak s koupí váhat nebudou.

ZÁPISNÍK: Galácticos první ligy Kdyby to bylo tak jednoduché, snad by ani sportovní utkání nikoho nezajímala. Jenže není. Naštěstí. K úspěchu ve sportu nestačí pouze peníze a českobudějovický Motor se o tom znovu přesvědčil a opět vypadl s chudším konkurentem. Motor přivábil protřelá jména – Kutlák, Novák, Nedorost, Vampola, k tomu řadu hokejistů s extraligovými zkušenostmi. Byli Galácticos první ligy, podobně jako kdysi Real Madrid ve fotbale. Na koho Motor v první lize ukázal, toho měl. Jak je tedy možné, že se Budějovice marně dobývají do extraligy? První na ráně bývá trenér. Angažmá Mariana Jelínka (zatím) nedopadlo vytouženým postupem. Jenže neúspěchem skončili před ním i Antonín Stavjaňa či Petr Rosol, oba se navíc poroučeli z jihu Čech předčasně. A to poslední dva muži patří mezi respektované trenéry. Koho lepšího si může Motor přát nebo dovolit? Odpovědi musí najít vedení klubu. A pak buď pošlou na led další Galácticos s nejvyššími cíli, nebo jejich éru ukončí a zvolí nový styl. Jiří Kratochvíl

„Na hokej chodím dlouho, a i když jsem z letošního výsledku zklamaný, koupím si permanentku znovu. Myslím si, že řada lidí to bude mít podobně. Teď říkají, že na hokej už chodit nebudou, ale až je přejde zklamání, tak přijdou zase,“ míní Michal Pavlas z Českých Budějovic. Už po konci minulé sezony se prorokoval rapidní úbytek diváků v ochozech. Nakonec z toho letos byla v průměru ještě vyšší návštěva než loni. Ve velkém Motor o fanoušky rozhodně nepřijde.

Město: podpora zůstane

I přesto, že sportovní očekávání byla vyšší, podpora od města České Budějovice se hokejistům nijak nesníží. Dlouhodobá smlouva na nákup reklamy zajišťující klubu miliony korun ročně dál platí a stejné je to i s pronájmem zimního stadionu.

V následujících týdnech bude ovšem radnice řešit, zda zůstane stadionu název Budvar aréna. Smlouva města s pivovarem končí v květnu.

„Připravené jsou tři scénáře a ve hře je samozřejmě i ten, že název Budvar aréna zůstane. Zrovna dnes jsem si psal s panem ředitelem pivovaru a brzy budeme jednat,“ reagoval včera primátor města Jiří Svoboda. Doposud Budějovický Budvar městu za název platil dva miliony korun ročně.

Sponzoři: jednání budou těžší

„Vnímám sílící signály partnerů, že pokud by se nepovedla extraliga, tak už je podpora Motoru asi tolik bavit nebude,“ říkal před startem play off Stanislav Bednařík.

Jak se to projeví v praxi po neúspěšném semifinále? Třeba jeden z hlavních partnerů klubu, Budějovický Budvar, z podpory hokeje ustupovat nehodlá. „Jednání o nových smlouvách s hokejovým klubem i s magistrátem probíhají,“ sdělil Petr Samec, mluvčí Budějovického Budvaru, který je partnerem hokeje ve městě od roku 1993.

Generální partner klubu, společnost ČEZ, je zatím zdrženlivější. „Nikdy jsme spolupráci nevázali na konkrétní sportovní cíle. Nyní je před námi vyhodnocení spolupráce v právě ukončené sezoně. Jakákoli vyjádření k budoucí spolupráci by v tuto chvíli byla předčasná,“ uvedl Marek Sviták, tiskový mluvčí temelínské elektrárny.

Všeobecně se dá očekávat, že exodus partnerů se konat nebude. Ale pro zástupce klubu bude zase o trochu složitější vysvětlovat sponzorům, proč už čtyři roky končí pod vytyčenými cíli.