Slavia a Vary jsou v semifinále, Kladno znovu prohrálo v Prostějově

Majitel Rytířů Jaromír Jágr strávil na ledě čtyři vteřiny a připsal si devátý z potřebných 15 startů pro účast v případné baráži.



Karlovy Vary otevřely ve Vsetíně skóre už po 86 vteřinách hry zásluhou slovinského obránce Sabahudina Kovačeviče, který se představil i na olympijských hrách v Koreji. Definitivní úder domácím zasadila Energie v úvodu prostřední části dvěma zásahy v rozmezí 69 vteřin, kdy se prosadila nejdříve v oslabení a poté v přesilové hře.

Valachům se v 27. minutě povedlo poprvé od úvodního zápasu série překonat gólmana Filipa Novotného. Neprůstřelnost pelhřimovského rodáka trvala 179 minut a 56 sekund. Západočeši však do konce třetiny znovu odskočili do tříbrankového vedení.

Mužstvo vedené olympijským vítězem z Nagana Jiřím Dopitou ve třetím dějství opět snížilo, ale útočník Tomáš Rachůnek při power play domácích zpečetil výsledek brankou na 5:2. Vsetínu se ve čtyřech duelech povedlo vstřelit jen tři góly.

V Havířově začaly padat branky až ve druhém dějství. Na první trefu domácích odpověděl Motor po necelé minutě, ale v polovině zápasu si Havířov dvěma góly během 70 vteřin vypracoval rozhodující dvoubrankový náskok. Vítěznou branku zaznamenal forvard Jan Maruna při hře čtyři na čtyři.

Kladno poslal do vedení David Tůma po 91 vteřinách v početní výhodě. Prostějov srovnal v závěru úvodní třetiny a ve druhé se dostal do vedení 2:1. Středočeši vyrovnali v 46. minutě a stejně jako v sobotu dospěl zápas do prodloužení. V něm se nechal kladenský útočník Miloslav Hořava vyloučit za sekání a zadák Jestřábů Marek Drtina využitou přesilovkou rozhodl o srovnání série.

Slavia si z první třetiny odnesla vedení 2:0. Přerov po 28 sekundách druhé třetiny snížil, ale v polovině utkání Pražané díky bekovi Jiřímu Drtinovi zužitkovali druhou početní výhodu v utkání. Zubři v poslední třetině přestříleli slávisty 14:4, ale skóre už zůstalo stejné. Slavia ve čtyřech zápasech inkasovala pouhé čtyři branky.

Série České Budějovice - Havířov a Kladno - Prostějov budou pokračovat v úterý.

HC ZUBR Přerov : HC Slavia Praha 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) Góly:

20:28 Šlahař (T. Sýkora, T. Doležal) Góly:

03:14 L. Krejčík (Pohl, Nedvídek)

14:26 Pohl (Račuk, Šagát)

29:39 J. Drtina (Račuk, Šagát) Sestavy:

Šimboch (15. Klimeš) – Chmelíř, Rosandić, M. Novotný, Zbořil, Pala (A), R. Černý, Malina – T. Doležal, T. Sýkora (C), Šlahař – Milan Procházka, Pšurný, Goiš – Š. Kratochvíl, M. Kratochvíl, Navrátil – Plášek (A), Gago, F. Dvořák. Sestavy:

Honzík (Polívka) – J. Drtina (A), J. Novák (C), Barák, Pohl, Kasík, J. Holý, Ryzák – L. Krejčík, Nedvídek, Z. Doležal – Račuk, Šagát, M. Kadlec – Jankovský, Šafránek, Šmerha – J. Doležal, Kubica, M. Ondráček. Náhradníci:

Rozhodčí: Zubzanda, Sýkora – Malý, Šimán Počet diváků: 2121

AZ RESIDOMO Havířov : ČEZ Motor České Budějovice 3:1 (0:0, 3:1, 0:0) Góly:

20:29 Tomi (M. Kalus, Maruna)

28:03 Maruna (Krisl, M. Kalus)

29:13 L. Bednář (Matai) Góly:

21:20 Dostálek (Heřman, Pavlin) Sestavy:

Martin Růžička (K. Šimeček) – Staněk, Krisl, Dujsík, R. Havel, Matai, Luža, Chroboček – Tomi, Maruna, M. Kalus – Sikora, L. Bednář, Kanko – Cihlář, Pořízek, Kotala – Fronk, Rác, Gřeš. Sestavy:

Kváča (Bláha) – Kutlák, Čáp, F. Novák, Fillman, Pavlin, Pýcha – L. Květoň, Vampola, Nedorost – Čermák, Rob, Jonák – Dostálek, J. Mikyska, Heřman – Vlček, Galamboš, Martin Novák. Náhradníci:

Rozhodčí: Obadal, Kašík – Lukš, Špringl Počet diváků: 1824

LHK Jestřábi Prostějov : Rytíři Kladno 3:2P (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0) Góly:

18:55 Starý (M. Drtina, Divíšek)

33:24 L. Luňák (D. Kolář, Venkrbec)

63:04 M. Drtina (A. Holík) Góly:

1:31 D. Tůma (J. Kloz, Kurjanov)

45:21 Kružík (M. Hořava) Sestavy:

Neužil (Groh) – D. Kolář, M. Drtina, Havlík, Rašner, Mikliš, Žovinec, A. Holík – Nouza, Divíšek, Starý – Dvořáček, Venkrbec, L. Luňák – Švarc, V. Meidl, Fiala – Švec, Prokeš, Zabloudil. Sestavy:

Cikánek (Kopřiva) – Zelingr, Štich, Kehar, Štindl, P. Hořava, F. Matula – M. Hořava, Machač, Jágr – J. Strnad, R. Přikryl, Pekr – J. Kloz, Kurjanov, D. Tůma – Redlich, T. Kaut, Zikmund – Kružík. Náhradníci:

Rozhodčí: Doležal, Veselý – Lučan, Novák Počet diváků: 3386