Hodonín myslí na první ligu: Všechno má v rukou svaz. My čekáme

„Máme o to zájem, všechno má v rukou výkonný výbor svazu. My čekáme, jak to dopadne,“ sdělila předsedkyně hodonínského klubu Jana Gajošová. Protože k posunu do druhé nejvyšší soutěže cítí příležitost, pracuje i se dvěma variantami kádru pro příští sezonu; jednou pro první, jednou pro druhou ligu.

Se svojí nabídkou zůstala pravděpodobně posledním zájemcem o kadaňskou prvoligovou licenci. Jako první svoji snahu ukončil Sokolov, pro který byla moc drahá. Následně ochladl zájem Havlíčkova Brodu, v jehož úmyslu bylo nahradit Kadaň „sportovní“ cestou jako první nepostupující ze druhé ligy.

„My už se na to ale nijak neupínáme,“ prohlásil David Kozlík, člen výkonného výboru Havlíčkova Brodu. „Nechci říct, že bychom to úplně vzdali, ale svaz to pořád neřeší a nechává tomu volný průběh, takže nevíme,“ podotkl.

To není případ Hodonína. „Když to bude trvat do srpna, budeme čekat do srpna,“ ubezpečila s použitím nadsázky Gajošová. „Rádi bychom ale, aby se to uzavřelo co nejdříve. Klidně v řádů dnů, do týdne,“ dodává.

Řády to umožňují, přesto zatím hokejový svaz počítá s tím, že druhou nejvyšší soutěž bude hrát Kadaň. Redakci MF DNES to potvrdil šéf soutěže Pavel Setikovský.

V tomto duchu se v Kadani snaží pracovat bývalý hokejista Petr Klíma. „Vrátil jsem se po třiceti letech domů a jako Kadaňák se snažím pro město první ligu udržet,“ nechal se slyšet legendární útočník, který působil 13 sezon v zámořské NHL. „Sehnal jsem i partnera, jenže pořád jsou kolem toho nějaké nejasnosti. Zatím nevím, jak to celé dopadne. Nemůžu nic potvrdit,“ uvedl.

K této nejistotě s nadějí vzhlíží Hodonín.