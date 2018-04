Jágr skládá nové Kladno. Kouč Hořava je pryč, kdo přijde místo něj?

V minulých letech pobýval Jaromír Jágr v těchto dnech ještě v zámoří, do Česka se pravidelně vracel teprve v létě nebo těsně před ním. Letos pro něj nastaly nové časy. Do Kladna přijel už na přelomu ledna a února, s touhou pomoci na ledě svým Rytířům.

Jenže se brzy zranil a při klíčových zápasech sezony zůstával jen na střídačce. O to více se ponořil do celkového dění v klubu. A nyní, krátce po sezoně, pracuje v kancelářích o sto šest na příštím prvoligovém ročníku. Aby to Kladnu konečně vyšlo, aby se vrátilo mezi českou elitu.

„Musíme vytvořit nové trenérské složení a rozhodujeme se, kteří hráči zůstanou. Pokusíme se být v příští sezoně ještě lepší a postoupit. Uděláme pro to maximum,“ slíbil Jaromír Jágr ve svém vyjádření na klubovém webu.

Stěžejním krokem bude volba nového kouče. Konec Miloslava Hořavy v roli hlavního trenéra byl poměrně překvapivý, zdálo se, že jeho návrat do mateřského klubu bude mít delší trvání než pouhý rok. Hořava je mezi českými trenéry osvědčenou značkou a jeho spolupráce s Kladnem vypadala velmi smysluplně.

„Nezbývá nám nic jiného než jít dál bez něj. Chtěl bych Milošovi moc poděkovat za dobře odvedenou práci, která byla hodně vidět,“ poklonil se Jaromír Jágr.

Co bude s Paterou?

Hořava svůj odchod blíže nevysvětlil, jen řekl, že se v další trenérské kariéře chce vydat jinou cestou. Otazníkem zůstává i to, zda na nějaké pozici v realizačním týmu zůstane dosavadní asistent Pavel Patera, další velké jméno kladenské organizace.

„Vše zveřejníme na začátku května.I první jména hráčů, s nimi jsme podepsali nové smlouvy či na ně uplatnili opce,“ slíbil Jaromír Jágr. Fanoušky nesmírně zajímá samozřejmě i to, zda bude pokračovat hráčská kariéra slavné 68 a zda to bude v Kladně. Už na konci baráže se schylovalo k tomu, že Jágr po zdravotní pauze naskočí do hry, ale nakonec k tomu nedošlo.

„Nejsem Bůh, abych po dvou měsících pauzy naskočil do zápasu a rozhodl ho. Bylo to těžké rozhodnutí, ale nechtěl jsem narušovat naši sestavu,“ vysvětlil Jágr, proč tým ve finiši baráže neposílil. Nyní trénuje, ale svou hráčskou budoucnost podle tradice jen tak neodhalí.

Spekuluje se o dalším velkém zájmu Třince, ale nejvíce pravděpodobné je, že Jágr zůstane doma a bude pomáhat Rytířům. „Doufám, že nám lidé zůstanou věrní a že jich v příští sezoně bude chodit na hokej třeba i ještě víc,“ přeje si Jaromír Jágr. „Na stadionu jsem letos mezi hráči a fanoušky cítil obrovskou synergii,“ pochvaloval si.