Nepřišel jsem si jen zahrát, chci něco dokázat, tvrdí budějovický Škoda

Znovu se vracíte do mateřského klubu, kde jste nastupoval už v extralize i první lize. Je pro vás stále lákavé oblékat barvy Motoru?

Ano, je několik faktorů, proč jsem se chtěl do Budějovic vrátit. Jsem tu hlavně proto, abych v Motoru něco dokázal. Nepřišel jsem si sem jen zahrát. Tým má před sebou vytyčený cíl, kterého chceme dosáhnout. Navíc mě to stále táhne domů.

S nabídkou za vámi přišel nový kouč Václav Prospal?

Ano. Volal mi a ptal se, jestli bych měl zájem přijít na zkoušku.

Oslovil vás s vizí, kterou do Budějovic chce přinést?

Rozhodně. Znám jeho povahu. Je možné, že to, co v sobě má, chybělo předchozím trenérům. Má správný chtíč, bojovnost a od hráčů vyžaduje touhu pracovat, což je jedině dobře a všem nám to pomůže. Může to hrát i klíčovou roli v boji o cíl, o který budeme usilovat.

Vážíte si šance, kterou vám v Budějovicích nabídli?

Vážím a věřím, že se mi povede probojovat se do týmu. Jinak bych tu ani nebyl. Přišel jsem, abychom něco dokázali a byl jsem platný pro tým.

Máte letos o to větší motivaci, že většina kádru se vyměnila a trenér by mohl vyznávat herní strategii, která vám svědčí?

Kouč Prospal do týmu přinese něco nového a jsem přesvědčený, že jednou z hlavních věcí bude bojovnost.

Co jste říkal suché přípravě, kterou řídili trenéři Bombic s Cibulkou?

Letos jsme měli odlišný formát letní přípravy. Najeli jsme na podobný režim, který jsem dělal, když jsem se chystal individuálně. Maximálně mi to vyhovovalo.

Dostali jste se do tréninkového rytmu snáze i díky tomu, že dovolená trvala pouze devět dní?

Kdyby bylo volno delší, tak určitě nikdo nic nenamítá. Ale věděli jsme o tom, počítali jsme s tím. Nijak mi to nevadilo. Ale je pravda, že jsme se do toho dostali rychleji.

Uplynulou sezonu jste strávil v nejvyšší slovenské lize v Nových Zámcích. Dařilo se vám podle vašich představ?

Z týmového pohledu jsme byli poměrně úspěšní, z mé strany to nebylo úplně ono. Zpočátku jsem z toho byl rozpačitý, dostával jsem se do toho až postupem času. Podařilo se nám dosáhnout cíle, kterým bylo play off. V něm jsme vypadli v prvním kole. Mohu sezonu hodnotit kladně, ale už bych se k ní nevracel.

O slovenské extralize se v poslední době mluví v souvislosti s finančními potížemi několika klubů. Vás to nepotkalo?

U nás žádné finanční problémy nebyly. Prostřídalo se v týmu velké množství hráčů, hrálo plno cizinců, takže stabilita byla všelijaká. Dali jsme se ale dohromady a splnili cíl, který jsme měli.