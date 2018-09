První hokejová liga: na střídačce s Čalounem, na ledě s Jágrem

„Tenhle ročník bude díky Jágrovi velikánskou atrakcí, bude výjimečný. Kam přijede, bude plný dům,“ tuší prvoligový rekordman Jaroslav Roubík, hvězda Slovanu Ústí.

Dnes prvoligový maraton startuje, zatím bez Jágra, který je kapitánem Rytířů. Cíl základní části protne 15 mužstev po 60 kolech 26. února; v každém má při lichém počtu účastníků někdo volno. Play off je opět jen pro osm vyvolených. „Veliká škoda, přivítal bych předkolo,“ želí Roubík; Slovan ho neprosadil.

Vítězové semifinále jdou do už tradiční čtyřčlenné baráže o extraligu, ani letos nikdo nesestupuje. Hracími dny jsou sobota, pondělí a středa. „Letos to bude náročnější, čeká nás víc utkání, vycházejí jen tři volné pondělky. Půjde to rychle za sebou, takže musíte mít víc hráčů v záloze,“ uvedl ústecký sportovní jednatel Vladimír Evan. Jeho klub operuje s rozpočtem 14 milionů korun, pro 1. ligu hraničním.

Všechny tři severočeské celky v létě vyměnily trenéry: Ústí vede olympijský šampion Jan Čaloun, Litoměřice převzal David Bruk, Kadaň cepuje Radek Kampf.

60 kol má letos 1. hokejová liga, počet účastníků vzrostl o jednoho na patnáct.

„Nechceme vyhlašovat, že budeme v play off, ale rozhodně o něj budeme bojovat. Je to náš záchytný bod,“ hlásí Čaloun po přípravě, v níž Ústí z devíti utkání šest vyhrálo, ale poslední dvě ztratilo. „Chceme hrát rychlý a přímočarý hokej, žádného zanďoura.“

I Litoměřice, které znovu v rámci projektu Dukla dají šanci juniorským reprezentantům, žádají góly. „Loňská sezona mi přišla dobrá, ale zejména mladí hráči nebyli produktivní, šance nebyli schopní využít,“ řekl pro klubový web Bruk. Mladíky kormidlují dva mazáci: obránce Pavlas a útočník Kloz, překvapivá posila z Kladna.

Kadaň už vypadala pohřbená, akciová společnost licenci chtěla prodat do Hodonína. Nakonec klub do 1. ligy povede zapsaný spolek, dosud provozující jen mládež. „Mužstvo tvoříme za pochodu,“ podotýká nový kouč Kampf.

Ústí dnes v premiéře hostí v 16 hodin Třebíč, Kadaň v 17 Porubu, Litoměřice hrají v Havířově. V pondělí je derby Litoměřice – Ústí.