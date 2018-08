Hokejisté Třebíče zahájili přípravu. Čeká je duel s mistrovskou Kometou

Oproti venkovním teplotám byla v pondělí dopoledne v třebíčské Mann+Hummel Areně pořádná zima. Ovšem jen zdánlivě. Brankář Pavel Jekel si po skočení první části tréninku nestačil stírat pot z obličeje. „Tím, jak jsme navlečení do výstroje, je to tady možná horší než venku,“ přesvědčoval třiadvacetiletý odchovanec brněnského hokeje.

Přesto se návratu na led nemohl dočkat. Začátek přípravy s bruslemi na nohou totiž značí, že už brzy přijdou na řadu zápasy. A na Horáckou Slavii čeká jeden už tuto sobotu, kdy do Třebíče přijede mistrovská Kometa Brno.

„Moc se na to utkání těšíme. Hrát proti nejúspěšnějšímu klubu historie je pro kluky hodně prestižní. Navíc bude mít zápas slavnostní atmosféru,“ připomněl trenér třebíčského A-týmu Martin Sobotka, že právě na sobotu 4. srpna naplánovala Horácká Slavia hlavní část oslav 90. let od založení klubu. „Pokusíme se Kometu porazit,“ slíbil.

Dvojnásobnou motivaci by měl proti vítězi loňské extraligy určitě právě i Pavel Jekel. „Patřím pořád Kometě, mám s ní podepsanou opci,“ prozradil. „Ale jestli budu chytat zrovna já, ještě nevím. Pokud ano, budu se na zápas moc těšit,“ ujišťoval.

Gólman Pavel Jekel ještě v dresu Vsetína.

Členem třebíčského kádru je Jekel už třetí sezonu, i když druhou část té loňské strávil nakonec ve Vsetíně. „Bylo to jiné. Hokej tam prožívá víc lidí, protože kromě něj už nic moc jiného nemají,“ zamýšlel se brankář Horácké Slavie. „Tím ale nechci říct, že by tady v Třebíči fanoušci nebyli skvělí, naopak, chodí a snaží se nás vždycky podpořit. A pro mě je každý zápas o sbírání zkušeností,“ doplnil.

A na kterého soupeře v nadcházející prvoligové sezoně je nejvíc zvědavý? „To je zase závislé na tom, do kterých zápasů naskočím. Třeba loni jsem se v Třebíči do brány moc nedostal, protože tady byl jednak Lukáš Dostál a pak taky Karel Vejmelka. Uvidíme, jak to bude letos,“ nechtěl předbíhat Jekel, jenž si posezonní volno užíval na dovolené v Itálii. „Ale taky bylo hodně práce, chtěl jsem být dobře připravený.“

Devět utkání stačí

Celkem čeká na Horáckou Slavii v přípravě devět zápasových testů. Kromě už zmiňované Komety Brno narazí svěřenci trenérské dvojice Martin Sobotka – Jaroslav Barvíř také na Přerov, Vsetín, Žďár nad Sázavou a Prostějov.

„Myslím, že tenhle počet je tak akorát. Budeme mít dost času kluky pořádně poznat,“ pochvaloval si srpnový program Sobotka, který bude mít letos zřejmě ještě mnohem mladší tým než loni. Nejstaršímu hráči Horácké Slavie Václavu Čejkovi je totiž 28 let. „Mě ale práce s mladými baví,“ ujišťoval kouč.