Na Vsetín! Karlovarská hokejová mise pokračuje. Střídmě a pokorně

Základ pro postup je položený. Myšleno postup do semifinále. Cesta k postupu zpět mezi elitu, jak hokejová Energie nazvala cestu první ligou, bude ještě hodně dlouhá a plná nelehkých překážek. Úvodní nástrahu představuje Vsetín, který po proklouznutí do osmičky na poslední chvíli zkusí sérii přetáčet na svoji stranu. V sobotu a v neděli vítěze základní části WSM ligy hostí na pověstném Lapači.

Karlovarští hokejisté vyrazili k pokračování čtvrtfinále s předstihem a v dobré náladě. Doma zvládli oba duely a vedou tak 2:0. „Určitě super vstup, vedeme 2:0, máme sebevědomí a s pokorou půjdeme do zápasů ve Vsetíně,“ říká útočník Ondřej Beránek. Pořád jde ale maximálně o polovinu splněného úkolu, série může být klidně výrazně delší. Jakkoliv se zdržovat na úvodní překážce Vary nechtějí.

Valaši v KV Aréně kousali především v úterý, kdy důraznou hrou mnohdy brnkali na nervy domácích hráčů. O den později už vcelku učesaná výhra s nulou pro brankáře Novotného. Soupeř moc příležitostí rvát se o první bod v sérii neměl. „Byli jsme na ně dobře připraveni. Věděli jsme, že budou důrazní a urputní. Myslím, že jsme to zvládli velmi dobře a máme dvě vítězství,“ těší Beránka.

Šestinásobný mistr české extraligy sází na agresivní hru. Mínusem je příliš vysoký počet trestů, ve dvou zápasech nasbíral skoro neuvěřitelných 52 trestných minut. Energie z patnácti nabídnutých přesilovek využila tři. „Jsou nepříjemní, snaží se po nás jít. Snaží se s výsledkem, který se nevyvíjí v jejich prospěch, něco udělat. Ke konci druhého zápasu už trochu ztráceli nervy, nesmyslně chodili do těla. My jsme vše ohlídali.“

Po dvou zápasech čtvrtfinále se psychologická výhoda značně přesunula na stranu Karlových Varů. Po bídné bilanci v základní části nechali na tři porážky zapomenout a teď se nejistí v problémech cítí Vsetín. Ztrácí dva zápasy a musí vnímat, že na ledě silnějšího po šancích na úspěch šilhal marně. „Věděli jsme, že play-off je úplně jiná hra. Připravovali jsme se zodpovědně. Víme, že play-off musíme hrát srdcem. Bojovat, blokovat střely a nechat na ledě všechno. Zatím se nám to daří a jde tak o klíč k úspěchu,“ myslí si Beránek.

Soupeř ale rozhodně není na odpis. Nikdo nemůže čekat, že Vsetín čtvrtfinále balí a vzdává souboj o postup. „Vůbec! Ani v nejmenším si nemyslím, že jsme je druhým domácím vítězstvím zlomili,“ odmítá Ondřej Beránek jakékoliv polevení. Navíc v bouřlivém prostředí stařičkého stadionu si hostitel nedovolí vydechnout ani na chvíli. Hnán více jak pěti tisíci fanoušky udělá maximum pro návrat zpět na západ Čech. „Určitě bude super atmosféra. My už jsme tam hráli, jsme na prostředí zvyklí. Zápasy si užijeme a chceme dvakrát vyhrát.“ Obavy z bouřlivé atmosféry mladý křídelník nemá. Naopak. Energie se do vsetínského kotle těší. „Vůbec se nebojíme. Bude to bombový hokej, krásná atmosféra.“

Trenéři Pešout s Mariškou určitě po domácím dvojutkání hodně přemýšleli. S čím přijde soupeř? Co změní? Kolik přidá na tvrdosti? Valaši v sérii ztrácí a tak jsou to právě oni, kdo je na tahu. Jsou tím, kdo by měl přijít s novinkou ve hře. „Podle mě budou hrát pořád stejně. Budou urputní, srážet se a snažit se nám hru co nejvíc znepříjemnit. Jsme na to zvyklí, nám všichni hrají celou sezonu tvrdě do těla.“

Varovný signál vyslal v závěru druhého klání Tomáš Frolo. Jeden z největších bouráků v soutěži. Právě do něj narazil Ondřej Beránek a pak si s rukavicemi v obličeji ještě měnili pohled na věc. „Všiml jsem si, o koho jde,“ směje se Beránek. „Nenazýval bych to ani konfliktem, taková malá výměna názorů. Šel bych stejně do kohokoliv. Něco jsme si řekli ještě na trestné,“ popisuje už s úsměvem. Pokračování však už výrazně subtilnější útočník nečeká.

Energie má jiný úkol. Postup. Ideálně v co nejkratším čase. Ale slova o konci čtvrtfinále hned v neděli slyšet nejsou. Vítěz dlouhodobé části ročníku působí střídmě a pokorně. Žádná silácká slova o zválcování protivníka. „Respektujeme všechny soupeře a s pokorou přistoupíme i k zápasům ve Vsetíně,“ říká Ondřej Beránek. Slušnost je jedna věc, konci po čtyřech zápasech by se žádný člen mužstva rozhodně nebránil. Nebo aspoň mečbolu pro další domácí duel. Série pokračuje, cesta „zpět mezi elitu“ je stále teprve na začátku.