Vsetínští hokejisté vyzvou favorita: Proti Varům předem nic nevzdáváme

Ať už dopadne jejich čtvrtfinálová série s Karlovými Vary jakkoliv, hokejisté Robe Vsetín budou hodnotit letošní sezonu kladně.

„Splnili jsme cíl, i když za minutu dvanáct,“ připomněl jednatel klubu Daniel Tobola, že Vsetín proklouzl do play-off díky vítězství v závěrečném kole základní části. „Přinese to zase čerstvou krev. Jsme rodinný klub, všichni to prožíváme. Čtvrtfinále je pro nás dárek.“

Na oslavy však nebyl na Lapači čas. Už po pondělním dopoledním tréninku se nováček vydal napříč republikou na západ Čech, kde v úterý a ve středu rozehraje čtvrtfinále.

„Nevyhlašujeme, že Vary vyřadíme. Ale předem se nevzdáváme. Chceme si přivézt jednu výhru,“ přeje si asistent vsetínského kapitána Radim Kucharczyk.

Ačkoliv soupeře dělí propast 29 bodů, nepůjde Vsetín do série v roli předem odepsaného otloukánka - Karlovy Vary porazil ve třech ze čtyř vzájemných utkání. Lepší bilancí proti lídrovi základní části se nikdo jiný nemůže pochlubit.

„V hlavách to asi mají, ale o to lépe se na nás připraví. Co bylo v základní části, nemusí v play-off platit,“ prohodil Kucharczyk, který je v týmu posledním hrajícím pamětníkem posledního vsetínského extraligového titulu z roku 2001.

Výhodou nováčka rovněž je, že už delší dobu hraje v režimu play-off.

„Posledních pět šest kol jsme měli nůž na krku a pak jsme vždycky čekali, jak dopadnou výsledky konkurentů. Jsme asi nachystaní lépe, ale oni vyhráli základní část, takže favorit je daný,“ podotkl Kucharczyk.

Na rozdíl od Západočechů však nebude Vsetínské tížit tlak. Loni spadli po 20 sezonách z extraligy a hned vyhlásili, že chtějí okamžitě zpátky mezi tuzemskou elitu.

Podobnou situaci zažili loni hokejisté Vsetína, kteří z pozice největšího favorita vyhráli svoji druholigovou skupinu a také následnou nervydrásající baráž o postup do WSM Ligy.

„Teď se nám bude hrát lépe,“ těší se Kucharczyk na sérii, ve které může Vsetín jen překvapit. „Postupem do čtvrtfinále se nám ulevilo. Cítili jsme zodpovědnost vůči lidem. Chodí tady plný zimák, město hokejem žije. Play-off byla pro všechny výhra.“

Proti Karlovým Varům bude mít speciální motivaci. Když tam na začátku sezony 2005/06 po odehrání pouhých 14 extraligových zápasů předčasně skončil, neodcházel do Znojma v nejlepším.

„Bylo v tom více aspektů. Převzali moji o něco vyšší smlouvu z Třince a pak po mně šli. Nevracím se tam rád, o to raději je porazím,“ pronesl Kucharczyk.

Zvláštní nádech bude mít série rovněž pro obránce Varů Petra Šenkeříka, který letošní sezonu rozehrál na Lapači, v listopadu se s ním ale předčasně rozloučil.

Aspoň zpočátku do čtvrtfinále nezasáhne Jaroslav Pavelka, který Vsetínu pomohl v sobotu v Třebíči vychytat postup. Statisticky nejlepšího gólmana mužstva si stáhl zpět extraligový Hradec Králové.