Ztrácíme v rychlosti. To je zásadní problém, všímá si Vůjtek u repre

Pane Vůjtku, zachránila ta výhra dojem z celého turnaje?

Je to nový mančaft, u kterého jsou noví lidé. A popravdě: já začínal stejně - také jsem nejdřív dvakrát prohrál a uspěl až ve třetím zápase s Rusy. Finové nám v poslední době nesedí a víc s nimi prohráváme, než vyhráváme. Zatímco na Rusy se nám daří, takže se mi povedlo tipnout oba výsledky. Myslím, že náš výkon stoupal. Je otázka, jak to bude vypadat na dalších turnajích.

Takže si nemyslíte, že je potřeba jančit, že se vše nepovedlo podle představ?

V žádném případě, je to první turnaj a hráči si na sebe musí zvyknout. A také na trenéry, aby poznali, co po nich chtějí. Trenéři zase musí poznat hráče a jejich mentalitu, aby věděli, jak budou pracovat. Musí si to sednout.

Když porovnáte hru národního týmu za trenéra Říhy od kralování pana Jandače - je tam velká změna?

Já bych tam toho moc neviděl. Hokej je pořád stejný a v podstatě jsou tam jenom nuance, které může trenér změnit. Spíš jde o to, jak postavit pětky, útoky a koho povolat. Absolutně nesouhlasím s tím, co jsem slyšel v televizi: že si hráči musí zvyknout na mezinárodní tempo. V té sestavě byli dva nebo tři útočníci z české ligy, takže to je absolutně mylný názor.

V čem to tedy je?

Jestli máme hráče, kteří stačí tempu. Stejně ti kluci hrajou většinou v Evropě - ve všech ligách, o kterých mluvíme, že jsou rychlejší. Nakonec tam byli z naší ligy nominovaní hráči jako Zdráhal nebo Pavlík - a ti patřili k těm lepším. V obraně to možná platilo, ale celkově se dá spíš říct, že na tom nejsme rychlostně dobře.

A to je v dnešním hokeji zásadní problém, že?

Samozřejmě. Musel jste vidět, jak Rusové soupeřům ujížděli a chodili sami na bránu. Ta akcelerace v prvních krocích, to bylo úžasné. Nemyslím tedy v tom zápase s námi, ale předtím.

Rychlost se nedá vyřešit okamžitě, bude to český tým srážet dlouho?

Jistě. Budeme muset na rychlosti mnohem víc pracovat, i když v lize se na tom pracuje už dlouhodobě. Asi bude potřeba vybírat rychlostní typy hráčů. Nic jiného nám nezbyde.

Chválil jste Zdráhala s Pavlíkem. Co se vám líbilo na týmu ještě?

Těžko říct, protože jsem to nesledoval úplně do detailu. V zápase s Finy těžko něco vyzdvihovat, protože jsme nestačili. Tedy kromě Bartošáka v bráně. Ten chytal oba zápasy skvěle. Je to objev v reprezentaci, ale na druhou stranu chytá dobře celou sezonu. Teď jen potvrdil, že může klidně chytat v národním týmu a patřit k oporám.

A jaký je vlastně váš názor na polemiku po nominaci, kdy trenér Říha říkal, že je potřeba vybírat staré hráče, protože mladí na to nemají?

Úplně nesouhlasím. Kostra mužstvu musí být samozřejmě složena ze zkušenějších hráčů, ale i ti mladí by se v mezinárodním hokeji prosadili - při správném výběru by se našli tací, kteří by mohli hrát i na téhle úrovni.