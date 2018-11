Říha poprvé. Jsem nervózní, ale je to strašně krásný, přiznává

Co se ve vás odehrávalo, když jste šel do kabiny?

Že už je to realita, ten pocit je strašně krásný. Cítím naprostou zodpovědnost udělat to tak, aby všechno klapalo. Aby kabina žila a aby se potvrdilo, že jsme vybrali správné hráče. Neříkám, že všechny soupeře na Karjale porazíme, ale chci, aby v týmu byla vítězná nálada. Chci, aby byla cítit už na prvním tréninku.

V hokeji toho máte hodně za sebou. Může být tak zkušený člověk nervózní?

Samozřejmě, to k tomu patří. Je dobře, že jsem nervózní, a ne úplně klidný.

Premiéra vás navíc čeká ve čtvrtek v domácím prostředí před plnou halou a ještě v rámci oslav 110 českého hokeje.

Hlavně proto jsme nominovali zkušené hráče, jedny z nejlepších. Věřím, že lidi pobavíme.

Fanoušci budou ale zvědaví hlavně na vás, všichni čekají vítězství. Je to tlak?

To je těžké. Ani jeden trenér to nedokáže až tak ovlivnit. Jsou tam hráči, kteří to musí odehrát na ledě. Prostoru na přípravu je málo, vždyť tu teď nemám kompletní tým, kluci z KHL budou přijíždět ještě v úterý. Trenér nároďáku je spíš takový skladatel mužstva. Takový manažer, který si vybere správné hráče a oni si to musí řídit sami.

Když už jste u skládání týmu: vybral jste do něj spoustu hráčů ze severu Evropy. Proč?

Čekám, že se předvedou, protože ve svých klubech patří k lídrům, což je obdivuhodné. Věřím, že by mohli být tahouny i tady. Ale jako tahouny jsme brali všechny hráče. Na letošní mistrovství přijeli Pastrňák s Krejčím a to bylo málo. Ostatní se koukali, jak to tihle dva odehrají. A oni toho měli po prvním zápase s Ruskem plné zuby a v závěru jim došla šťáva. Proto to chceme postavit na více hráčích.

Jak jste spokojený s obranou?

Není až tak kvalitní, nemáme jich tolik jako útočníků. V extralize není výběr, proto sázíme hlavně na kluky ze zahraničí. Dost kvalitních hráčů včetně těch mladých odešlo do Ameriky, kde jsou na hraně AHL a NHL. Na nich budeme stavět. Nominací jsme chtěli trochu vyprovokovat kluci od nás, aby se snažili. Zatím je to od nich málo.

Na které budete sázet nejvíc?

Na všechny z nejstarší šestky. Věřím, že mladí se k nim přidají mladší a obrana bude pevnější. Že nebudou rozpory ve výkonech jednotlivých obránců, že nebudeme skákat nahoru dolů.

V útoku chcete sázet spíš na týmové pojetí?

Záleží na tom, s kým se bude hrát. Švédsko, Finsko i Rusko je špička nejen Evropy, ale na celém světě - co se týče bruslení, techniky i taktiky. Bude to nesmírně těžké a sám jsem zvědavý, jak se naši hráči budou prosazovat. Ve svých klubech hrají první druhou pětku, takže v konkurenci by měli obstát. Když se dáme dohromady jako tým a budeme chtít, můžeme porazit každého.

Brankář Jakub Kovář z Jekatěrinburgu čelí šanci Pjotra Chochrjakova z Ufy.

Jak budou vytížení brankáři?

Po domluvě se Zdeňkem Orctem počítám, že Kuba Kovář by měl chytat proti Švédům, na kterých naposledy vyhořel, a proti Finům. Uvidíme, jak ty zápasy zvládne, jestli je opravdu jeho forma tak obrovská.

Jeho čísla z Ruska jsou dobrá, co říkáte?

Záleží taky, jak pracuje tým před ním. Ale je pravda, že výkony týmu hodně stojí i na gólmanovi. To je vidět i v extralize, kde Machovský posunul Spartu, Bartošák ve Vítkovicích ještě nepustil svého kolegu do brány. Bez práce celého mužstva by to ale nešlo.

Mrzí vás hodně, že kvůli zranění nepříjede Jiří Novotný?

Chtěl jsem ho vyzkoušet. Jeho to strašně mrzí, byl z toho nešťastný, těšil se na to, my taky. Ale nedá se nic dělat, vyzkoušíme ho jindy. Času máme dost.

Trenér hokejové reprezentace Miloš Říha (vlevo) a obránce Petr Zámorský

Novotného jste chtěl jako lídra?

Ne, jako osobnost. Uvažoval jsem o něj jako o kapitánovi.

Komu dáte tedy céčko?

To chci pocítit mezi klukama na tréninku. Jsou tu zkušení hráči jako Nakládal, Kolář, které dobře znám, jelikož jsem je trénoval. Ale uvidíme, jak se budou chovat. To se dá vycítit, kdo se na tuhle funkci hodí.