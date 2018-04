Hokejová osmnáctka bojovala, Rusku ale v dramatické bitvě podlehla 2:3

Po neúspěšném utkání se Slováky, které čeští mladíci prohráli 2:5, dopsali trenéři na soupisku obránce Martina Huga Haše a útočníka Jaromíra Pytlíka. V brance dostal důvěru opět Lukáš Dostál, který v prvním duelu střídal už v 15. minutě.

Čeští hokejisté tentokrát nastoupili se vší vervou, už od první minuty se nevyhýbali žádnému souboji a dokázali využít svou druhou přesilovou hru: Kvasnica našel v ideální pozici přímo před gólmanem Jakuba Lauka, který sice napoprvé Miftakhova nepřekonal, napodruhé se mu ale bekhendem podařilo dostat puk přes beton ruského gólmana.

Vstup do druhé části měli lepší Rusové, kteří drželi Čechy v jejich obranném pásmu a vytvářeli si jednu šanci za druhou. Vedení držel především vynikající Dostál, ale necelých pět minut před koncem druhé třetiny už byl bezmocný i on. To v oslabení nestačil na krásnou kombinaci soupeře, na jejímž konci byl Morozov a jeho tvrdá střela bez přípravy. Přesná rána skončila u protější tyčky.

Zklamaný Jakub Adámek na MS hráčů do 18 let v Rusku.

Ruský tlak pokračoval i po změně stran a nakonec logicky vyústil v 50. minutě v branku, o kterou se postaral parádní bombou do pravého růžku z mezikruží osamocení Podkolzin.



A o tři minuty později bouřila čeljabinská Traktor aréna potřetí. Dorofejev si sám vyjel od mantinelu až mezi kruhy, odkud vyslal přesnou střelu zápěstí tentokrát do levé šibenice.

Čeští hráči se ale nevzdali. První formace si vypracovala dvě obrovské příležitosti, když nejprve Blümel promáchl před odkrytou brankou a o pár sekund později vyzval Pekař přihrávkou Lauka, snížení ale zarazil pohotový Miftakhov.

V dramatickém závěru Češi dokázali potrestat vyloučení Zamuly. Trenér Bruk poslal do hry šest českých borců, z nichž úspěšně pálil 110 sekund před třetí sirénou Střondala, jehož trefu pod horní tyč potvrdil i videorozhodčí. Více už ale mladíci nedokázali a po bojovném výkonu nakonec podlehli Rusku 2:3.

Česko - Rusko 2:3

Branky a nahrávky: 18. Lauko (Pekař, Kvasnica), 59. Střondala (Gajarský, Jeník) - 36. Morozov (Žuravljov, Žabrejev), 50. Podkolzin (Michajlov, Spiridonov), 53. Dorofejev (Zamula). Rozhodčí: Hoppe (Něm.), Alarie - Chaput (oba Kan.), Pardatscher (It.). Vyloučení: 5:8, navíc Morozov (Rus.) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 7498.



Česko: Dostál – Zábranský, Dajčar, Klejna, Malík, Doktor, Adámek, Haš – Pekař, Blümel, Lauko – Gajarský, Kvasnica, Jeník – Teplý, Střondala, Plášek ml. – Pytlík, Kropáček, Sklenář – Čajka.

Rusko: Miftachov – Galeňuk, Žuravljov, Malyšev, Misjul, Romanov, Ochoťuk, Zamula, Žiljakov – Morozov, Marčenko, Ischakov – Sorkin, Rotenberg, Zavgorodnij – Dorofejev, Žabrejev, Spiridonov – Michajlov, Podkolzin.