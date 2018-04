Chceme se vklínit mezi favority, říká kouč osmnáctky Bruk před MS

Jak se vám jeví letošní ročník?

Těžko říct. Měli jsme v sezoně dobré turnaje, ale také výkyvy. Uvidíme, jak budou vypadat soupeři a my. Teprve po pár zápasech na mistrovství uvidíme, na co máme.

Jakou hrou byste se chtěli prezentovat?

My se jednoznačně musíme prezentovat dobrou defenzivou. Musíme být disciplinovaní. Abychom měli šanci na úspěch, tak musíme zvládnout hru ve středním pásmu. A také musíme hrát týmově. Nebudeme spoléhat na individuality, ale na týmovou práci.

Když toto všechno vyjde, existuje šance, že skončí čekání na medaili?

Víte co, na tohle je strašně složité odpovědět. Realita je taková, že favority na medaili jsou Kanada, USA, Rusko, Švédsko a Finsko. To jsou prostě jasní adepti. My tam jedeme s velkou pokorou, ale ne ustrašení. Máme sebevědomí. Naší ambicí je vklínit se mezi tyto favority. Kam to bude stačit, to netušíme. Nechme se překvapit.

Kdo by měl patřit mezi opory týmu?

Na tohle se těžko odpovídá. Jelikož chceme hrát týmový a disciplinovaný hokej, tak je pro nás důležitý každý nominovaný hráč. Každý má svou roli, práva a povinnosti. Od někoho - jako třeba od Kuby Lauka - budeme čekat produktivitu, ale do toho budeme chtít disciplínu a černou práci. Od někoho bodový přísun chtít nebudeme - bude stačit, když odvede svou práci při oslabení. Bude záležet, jestli jsme se do těch rolí trefili a jakou budou mít kluci aktuální formu.

Nominace Brankáři: Lukáš Dostál (Kometa Brno), Daniel Dvořák (Hradec Králové), Kristián Kolář (Plzeň). Obránci: Jakub Adámek (Třinec), František Klejna (Karlovy Vary), David Aubrecht (Liberec), Vojtěch Doktor (České Budějovice), Martin Haš (Tappara Tampere/Fin.), Libor Zábranský (Kelowna/WHL), Tomáš Dajčar (Quebec/QMJHL), Zack Malík (Sudbury/OHL). Útočníci: Karel Plášek, Adam Gajarský, Vojtěch Střondala, Matěj Svoboda (všichni Kometa Brno), Jan Jeník, Michal Teplý (oba Liberec), Jakub Lauko (Chomutov), Michal Kvasnica (Třinec), Vojtěch Kropáček (Sparta Praha), Dominik Sklenář (Hradec Králové), Jaromír Pytlík (Žďár nad Sázavou), Petr Čajka (Zug/Švýc.), Matěj Pekař (Muskegon/USHL), Matěj Blümel (Waterloo/USHL).

Popište kostru týmu, co od kterého hráče čekáte?

Potřebujeme, aby kluci respektovali role, které dostanou a ještě aby je zvládli. Nechci nikoho vyzdvihovat, protože jsou pro nás stejně důležití ti, kteří gól dají jako ti, kteří ubrání oslabení. Pro fanoušky jsou zajímaví hráči jako Libor Zábranský, který má zkušenosti z kanadské juniorky, hrál tam na slušné pozici. Další viditelný hráč bude Jakub Lauko, který nastupoval v extralize. Kvasnica je třinecký hráč, který se pohyboval na úrovni WSM ligy. A tak dále, takto bychom mohli pokračovat a popsat každého hráče. Máme dva krajánky v ofenzivě - Blümela a Pekaře, kteří hrajou v USHL, kde byli produktivní a měli poměrně podstatnou roli ve svých týmech. Vypadají velmi dobře, jsou to velmi talentovaní hráči a přijeli skvěle připravení a zdraví. Od nich čekáme kvalitní výkon.

Jak je Česko v tomto ročníku silné na brankářském postu?

Brankáře máme vyřešené. Vezmeme tři - jedničkou je Dostál, dvojkou Dvořák a třetím bude Kolář. Nejedeme do Ruska s tím, že bychom experimentovali, máme to dopředu dané. Pozice brankářské jedničky je pro nás nesmírně důležitá.

O to víc, že se chcete spoléhat na defenzivu, že?

Nejenom na ni. Chceme dobře bránit, nechceme, aby na nás byla velká přečíslení, abychom co nejdéle měli hru pod kontrolou a mohli ovlivňovat výsledek zápasu. Nechceme, abychom rychle inkasovali, protože bychom pak museli otevírat hru a improvizovat. Hrát ze zabezpečené obrany neznameá, že nebudeme mít ofenzivní choutky.

Je pro evropské týmy výhodou, že se nehraje za oceánem?

Nedokážu úplně posoudit. V základní skupině to může být pro evropské týmy výhoda, že se bude hrát na velkých hřištích. Časem si na to ale zámořské týmy zvyknou. Bavíme se hlavně o Kanadě, protože Amerika má v tréninkovém centru k dispozici i velké hřiště. Kanadu ve skupině nemáme, i tak si myslím, že je schopna se adaptovat za tři čtyři dny.

Favoritů je pět, nebudou těmi hlavními přece jenom Rusové, když se turnaj koná v Čeljabinsku a Magnitogorsku?

Očekávat se to dá. Na druhou stranu vnímám, že vyhrát titul na domácí půdě je ještě těžší než venku. Takže je to může svazovat.

Naopak pro Česko může být výhoda, že se od něj nic moc neočekává. Souhlasíte?

Je to možné, úspěchy se většinou dělaly, když výběry nebyly hvězdné a nebylo mu vnucováno, že si jede pro medaili. Za poslední roky vítězila pokora a defenzivní hra.